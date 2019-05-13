В Казани начали сносить самострои около парка «Кырлай»

В Казани накануне начали сносить самострои на улице Гривская, об этом стало известно накануне. Всего в городе имеется около 50 зданий, которые должны быть снесены.

Приставы уже снесли дома по адресу Гривская, 12 с литерами А и Б, где находились два дома - один площадью 523 кв. м (три этажа плюс один подземный), второй — 330 кв. м (три этажа) и хозпостройка площадью 100 кв. м. Все три объекта признаны Кировским районным судом самовольными постройками.