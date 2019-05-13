Казань сегодня: вскрытая у Кремля мостовая и робот, трогающий грудь

В КАЗАНИ ВСКРЫЛИ МОСТОВУЮ ОКОЛО КРЕМЛЯ
В Казани около Кремля начали ремонтировать мостовую, сейчас место работ огорожено строительной сеткой и металлическими ограждениями. Об этом сообщает "Бизнес Online".
Ремонтные работы проводят в рамках подготовки к мировому рабочему чемпионату WorldSkills, основной материал мостовой останется прежним.
- Его переберут и добавят новый в объеме 15−20%. Материал, как и первоначально, везут из Карелии, — сообщила пресс-секретарь Минтранса РТ Наиля Клевлеева.
«СМЕРЧ ПОШЛА»: В КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО МИНИ-СМЕРЧ
В Казани около ТЦ "Тандем" накануне сняли на видео небольшой смерч, запись появилась в соцсетях.
- Смотри, ухуу... Смерч пошла, - сопроводил видео комментарием автор.
Напомним, накануне вечером в городе прошел сильный дождь.
СТАЛА ИЗВЕСТНА ПРАВДА ПРО РОБОТА ИЗ КФУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО РЕАЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ
Робот под названием "Голландский штурвал", якобы созданный в КФУ для определения реальности женской груди, оказался ненастоящим, информация ProKazan.ru подтвердили в самом университете.
- Это вирусный ролик, - сообщили порталу.
Для съемок в видеозаписи привлекали стриптизершу.
В КАЗАНИ ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ ШКОЛЬНИКА, «ВЗЯВШЕГО» В ЗАЛОЖНИКИ КЛАСС
В Казани Ново-Савиновский суд отправил под домашний арест 17-летнего десятиклассника казанской гимназии №7, который "взял" в заложники одноклассников, об этом стало известно сегодня на суде.
Сотрудник Следственного комитета просил отправить того в СИЗО, так как, по его мнению, подросток, оставшись на свободе, может оказать давление на свидетелей и повлиять на ход следствия, но суд решил ограничиться домашним арестом.
Сам школьник свою вину признал и раскаялся.
В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ АВТОРОВ ЛИСТКОВ С УГРОЗАМИ РАЗБИТЬ АВТОМОБИЛИ
В Казани сотрудники отдела по борьбе с групповой преступностью задержали двух 19-летних студентов, которые пугали водителей, оставляя им на лобовых стеклах автомобилей листочки с угрозами разбить их. Об этом сообщает "Коммерсант - Казань".
Напомним, водителям в районе Горок накануне наклеили на авто такие листочки, неизвестные требовали от водителей по 500 рублей на карту, утверждая, что если оплаты не будет или владелец авто попытается спрятать машину – ее в любом случае найдут и разобьют. Такие листки были появились на автомобилях в районе Горок.
По данному факту были задержаны студенты, они полностью признали вину. В полицию по этому инциденту поступило 25 заявлений. При этом ни один из заявителей так и не выполнил требования.
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