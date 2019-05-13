Казань сегодня: вскрытая у Кремля мостовая и робот, трогающий грудь

В КАЗАНИ ВСКРЫЛИ МОСТОВУЮ ОКОЛО КРЕМЛЯ

В Казани около Кремля начали ремонтировать мостовую, сейчас место работ огорожено строительной сеткой и металлическими ограждениями. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Ремонтные работы проводят в рамках подготовки к мировому рабочему чемпионату WorldSkills, основной материал мостовой останется прежним.

- Его переберут и добавят новый в объеме 15−20%. Материал, как и первоначально, везут из Карелии, — сообщила пресс-секретарь Минтранса РТ Наиля Клевлеева.

«СМЕРЧ ПОШЛА»: В КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО МИНИ-СМЕРЧ

В Казани около ТЦ "Тандем" накануне сняли на видео небольшой смерч, запись появилась в соцсетях.

- Смотри, ухуу... Смерч пошла, - сопроводил видео комментарием автор.

Напомним, накануне вечером в городе прошел сильный дождь.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ПРАВДА ПРО РОБОТА ИЗ КФУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО РЕАЛЬНОСТЬ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ

Робот под названием "Голландский штурвал", якобы созданный в КФУ для определения реальности женской груди, оказался ненастоящим, информация ProKazan.ru подтвердили в самом университете.

- Это вирусный ролик, - сообщили порталу.

Для съемок в видеозаписи привлекали стриптизершу.

В КАЗАНИ ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ ШКОЛЬНИКА, «ВЗЯВШЕГО» В ЗАЛОЖНИКИ КЛАСС

В Казани Ново-Савиновский суд отправил под домашний арест 17-летнего десятиклассника казанской гимназии №7, который "взял" в заложники одноклассников, об этом стало известно сегодня на суде.

Сотрудник Следственного комитета просил отправить того в СИЗО, так как, по его мнению, подросток, оставшись на свободе, может оказать давление на свидетелей и повлиять на ход следствия, но суд решил ограничиться домашним арестом.

Сам школьник свою вину признал и раскаялся.

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ АВТОРОВ ЛИСТКОВ С УГРОЗАМИ РАЗБИТЬ АВТОМОБИЛИ

В Казани сотрудники отдела по борьбе с групповой преступностью задержали двух 19-летних студентов, которые пугали водителей, оставляя им на лобовых стеклах автомобилей листочки с угрозами разбить их. Об этом сообщает "Коммерсант - Казань".

Напомним, водителям в районе Горок накануне наклеили на авто такие листочки, неизвестные требовали от водителей по 500 рублей на карту, утверждая, что если оплаты не будет или владелец авто попытается спрятать машину – ее в любом случае найдут и разобьют. Такие листки были появились на автомобилях в районе Горок.

По данному факту были задержаны студенты, они полностью признали вину. В полицию по этому инциденту поступило 25 заявлений. При этом ни один из заявителей так и не выполнил требования.