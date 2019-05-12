Директор казанской школы объяснила, почему ученик взялся за пистолет

Директор казанской гимназии №7 Любовь Кочнева назвала причину ЧП с захватом школьников в казанской школе, которое случилось накануне, по ее словам, главная причина - ограниченное общение с родителями. Об этом сообщает "Российская газета".
- Мама у него работает в Москве. Папа сильно занят в банке. Не с кем было поделиться своими переживаниями. Жаль мальчишку. Он вел себя совершенно не агрессивно. Никакой паники в классе не было. Я спросила, нет ли у него проблем дома или в школе, но он отвечал отрицательно. На вопрос, чего же он хочет, мальчик просил вызвать полицию, - рассказала директор.
Напомним, по данным Следственного комитета, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".
Ученица гимназии рассказала телеканалу "360", что из захваченного в заложники класса убежать удалось тем, кто был за ближайшими к выходу партами. По словам девочки, школьник пришел на урок с опозданием, объяснив учительнице, что был в больнице. Но вместо справки он достал из рюкзака пистолет. Подросток приказал педагогу встать и отойти к стене. Девочки заплакали.
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