Директор казанской школы объяснила, почему ученик взялся за пистолет

Директор казанской гимназии №7 Любовь Кочнева назвала причину ЧП с захватом школьников в казанской школе, которое случилось накануне, по ее словам, главная причина - ограниченное общение с родителями. Об этом сообщает "Российская газета".

- Мама у него работает в Москве. Папа сильно занят в банке. Не с кем было поделиться своими переживаниями. Жаль мальчишку. Он вел себя совершенно не агрессивно. Никакой паники в классе не было. Я спросила, нет ли у него проблем дома или в школе, но он отвечал отрицательно. На вопрос, чего же он хочет, мальчик просил вызвать полицию, - рассказала директор.

Она рассказала, что уговорила подростка сдаться - "подошла к нему, обняла, и он разрыдался". Прежде к нему не было никаких замечаний, он хорошо учится и занимается музыкой.

Директор уточнила, что в школе имеются исправные рамки металлоискателя, но охранник не обратил внимания на сигнал, так как он знал школьника, а тот опаздывал на урок.