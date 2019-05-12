Путин в Казани дал обещание по самолетам

Президент России Владимир Путин накануне на встрече с сотрудниками авиазавода имени Горбунова в Казани пообещал рассмотреть вопрос увеличения объема контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160, сообщает РИА Новости.

В начале прошлого года был подписан контракт на 10 самолетов.

- Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество... с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, , - заявил Путин.

Путин провел в Казани несколько часов, провел совещание по вопросам военной промышленности, а затем улетел в Сочи на другое совещание.

Напомним, в этом году Путин уже был в Казани, 12 февраля он принимал участие в расширенном заседании президиума Госсовета, посвященного жилищной сфере.