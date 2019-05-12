Казань сегодня: школьник с заложниками, Путин и похолодание

ПУТИН ПРИЛЕТЕЛ В КАЗАНЬ

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, его самолет приземлился на аэродром Казанского авиационного завода имени Горбунова.

На заводе Путин Путин проведет совещание по военной тематике.

ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО С МЕСТА ЧП В ШКОЛЕ КАЗАНИ, ГДЕ ЗАХВАТИЛИ ЗАЛОЖНИКОВ

В МВД Татарстана опубликовали видео из кабинета в казанской школе, где сегодня утром 17-летний школьник захватил в заложники других детей.

Напомним, по данным Следственного комитета, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".

ДОЧЬ ЭКС-ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА РТ ПОГИБЛА В ДТП ИЗ-ЗА РАЗЛИТОГО МЫЛА

16-летняя дочь бывшего депутата Госсовета Татарстана Марата Бухараева погибла в ДТП во Владимирской области, подробности столкновения сообщили в УВД, также информацию подтвердил сам депутат, передает "Бизнес Online".

В Ковровском районе области водитель грузовика уронил 6 емкостей с мыльным веществом, в результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути KIA Rio. В этом столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок.

Чуть позже на скользком участке не справился с управлением водитель KIA Sportadge и съехал в кювет. Еще спустя некоторое время на том же участке столкнулись водитель Audi A4 и грузовой автомобиль Scania. В результате этого столкновения погибли два человека, в том числе дочь депутата.

СМЕРТЬ МАРАФОНЦА В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО

Смерть 38-летнего бегуна из Владимирской области Артема Петрова в центре Казани сняли на видео, запись предоставил народный корреспондент портала.

Например, бегун приехал из поселка Заклязьменский, чтобы вместе с остальными участниками пробежать несколько километров по казанским улицам. Во время забега, практически на самом финише, мужчине стало плохо, и он потерял сознание.

В КФУ СПРОГНОЗИРОВАЛИ РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ В КАЗАНИ

В Казани прогнозируют резкое похолодание до +14 градусов, об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- В выходные в столице республики будет облачно с прояснениями: в субботу днем столбики термометров поднимутся до отметки +16 градусов, в ночные – до +8 градусов. В воскресенье прогнозируется до +16 градусов, – сказал он, передает пресс-служба вуза.

Причина похолодания - циклон с юга.