В Казани отец захватившего заложников школьника назвал причины ЧП

Отец 17-летнего школьника, захватившего в заложники других детей сегодня утром, назвал возможные причины ЧП - это низкая самооценка и отсутствие друзей. Об этом сообщает Life.ru.

По словам мужчины, у сына были друзья вне школы, но в самом учебном заведении он был сам по себе с первого класса, прежде это не приводило к конфликтам. Он опроверг данные, что это случилось из-за расставания с девушкой.

Казанец уточнил, что его сын интроверт, но в семье он всегда мог получить помощь.

На допросе мужчина рассказал, что именно с его согласия подросток купил пистолет себе сам ещё в 15 лет на свою первую зарплату. Это была его мечта. После покупки мальчик ездил на дачу учиться стрелять по мишеням.

Напомним, по данным Следственного комитета, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".

Ученица гимназии рассказала телеканалу "360", что из захваченного в заложники класса убежать удалось тем, кто был за ближайшими к выходу партами. По словам девочки, школьник пришел на урок с опозданием, объяснив учительнице, что был в больнице. Но вместо справки он достал из рюкзака пистолет. Подросток приказал педагогу встать и отойти к стене. Девочки заплакали.