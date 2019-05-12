Медведев отреагировал на инцидент с захватом заложников в Казани

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в школах в связи с инцидентом в казанской гимназии. Об этом сообщает ТАСС.

- У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось, там без тяжких последствий, но, тем не менее, нужно проанализировать еще раз те требования, которые существуют по входу в школу, по обеспечению защиты и безопасности, за которые с одной стороны отвечает МВД, а с другой стороны - Министерство просвещения, в ряде случаев - частные охранные структуры. Надо посмотреть, насколько они работают, потому что, если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает, - заметил Медведев.

Он не исключил, что в данном случае имело место "разгильдяйство обычное". В то же время, по его словам, "может быть, чего-то и не хватает". Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с МВД и Минпросвещения "все это проанализировать и доложить".

Напомним, по данным Следственного комитета, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и "препятствовал ученикам покинуть помещение". В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".