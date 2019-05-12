На школьника, взявшего заложников в Казани, завели уголовное дело

В Казани на 17-летнего школьника, который сегодня утром взял в заложники других детей, завели уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СК, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".

В рамках расследования проверят действия администрации школы, не обеспечившей безопасность.

Ранее сообщалось, что якобы ученику гимназии понравилась одноклассница, однако она не ответила взаимностью и стала называть его трусом. Девушка якобы заявляла, что школьник не способен ни на что крутое.

В 11:40 подросток был задержан полицией.