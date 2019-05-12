Школьник, захвативший заложников в школе в Казани, успел выстрелить в педагога

В Казани 17-летний школьник, который пришел в школу с ножом и пневматическим пистолетом, успел выстрелить в учительницу, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на других учеников.

- Моя сестра была в заложниках до того момента, как <…> выстрелил в учительницу. Учитель сейчас находится в школе. Она сказала, что с ней все хорошо, он промазал. Та учительница сказала, чтобы он отпустил нескольких людей, и он отпустил, они начали звонить всем, —сообщил школьник.

Другой школьник рассказал, что подросток угрожал учительнице, однако в заложники никого не брал.

Сейчас в школе много полицейских, уроки пока не отменили.

Как передает Telegram-канал Baza, школьник растет в обеспеченной семье. Его родители якобы в разводе. "Папа работает в банке, неплохо зарабатывает. Родители разошлись, — мама живёт и работает в Москве", — сообщает Baza.

Якобы ученику гимназии понравилась одноклассница, однако она не ответила взаимностью и стала называть его трусом. Девушка якобы заявляла, что школьник не способен ни на что крутое.

В 11:40 подросток был задержан полицией, сейчас с ним поводят беседу.