Президент России Владимир Путин вылетел в Казань, самолет Ил-96-300ПУ вылетел из Москвы в 10:30. Такие данные содержаться в данных сервиса flightradar24.com.
Обычно время в пути между городами составляет до полутора часов.
Ранее сообщалось, что Путин совершит в Казань краткосрочный визит, посвященный исключительно оборонной тематике, никаких других мероприятий в столице РТ не запланировано.
комментарии
Адекватный то человек никогда не поедет по чужим странам мотаться и подыхать с оружием за деньги
Адекватный то человек никогда не поедет по чужим странам мотаться и подыхать с оружием за деньги