Президент России Владимир Путин вылетел в Казань, самолет Ил-96-300ПУ вылетел из Москвы в 10:30. Такие данные содержаться в данных сервиса flightradar24.com.

Обычно время в пути между городами составляет до полутора часов.

Ранее сообщалось, что Путин совершит в Казань краткосрочный визит, посвященный исключительно оборонной тематике, никаких других мероприятий в столице РТ не запланировано.