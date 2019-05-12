Жара в Казани: побит очередной вековой рекорд

В Казани накануне был побит температурный рекорд 1921 года, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Максимальная температура воздуха 12 мая составила от +31,6 до +32,5 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в Казани в этот день был зафиксирован в 1921 году и составлял 30,5 градусов выше нуля. В субботу также был побит температурный рекорд.

Сегодня в Казани ожидается до +34 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +35 градусов.

- Местами кратковременный дождь; гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый сильный до 15-20 м/с, - уточнили синоптики.