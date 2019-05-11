Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса.Дети»

Семья Алсу опровергла информацию о том, что они просили засекретить итоги проверки шоу «Голос.Дети», где победила Микелла Абрамова. Об этом сообщил представитель певицы Сергей Фадеев.

- Никто не обращался к голландской компании, ни к другим компаниям, которые имеют отношение к телешоу, ни с заявлениями, ни с просьбами, - передает РБК.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.