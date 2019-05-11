Смертельное ДТП на трассе в РТ: один человек погиб, четверо пострадали

Сегодня около 3 часов утра на 100 км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

22-летний водитель на «Мазде», двигаясь в сторону Зеленодольска, превысил скорость. В результате машина выехала на левую обочину, врезалась в железобетонный забор, а затем опрокинулась на крышу.

22-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Сам водитель и еще три пассажира с различными травмами были доставлены в больницу.