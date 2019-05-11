В Казани побит температурный рекорд столетней давности

В Казани 11 мая был побит температурный рекорд. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Так, максимальная температура воздуха на метеостанции «Казань» составила +30,7 градусов, на авиационной метеостанции «Казань — аэропорт» — +30,5 градусов, на «Казань — Сокол» — +31 градус.

Отмечается, что предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составил +28,6 градусов в 1921 году.

Напомним, сегодня в Казани ожидается до +32 градусов. Такая аномальная жара в столице Татарстана продлится до 16 мая.