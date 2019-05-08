В Татарстане пенсионерка решила сжечь траву и спалила дом

В Пестречинском районе Татарстана 82-летняя женщина решила сжечь траву и спалила дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня в 12.32.

- Поступило сообщение о горении дачного дома. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил дачный дом площадью 24 кв. метра. Кроме того, горела сухая трава на площади 300 кв. метров, - рассказали в МЧС.

В результате пострадала пенсионерка. Ее с ожогами лица, верхних и нижних конечностей доставили в больницу.

По предварительным данным, женщина сжигала сухую траву, в результате огонь перешел на садовый дом.