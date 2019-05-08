В РТ капремонт многоквартирных жилых домов выполнен почти на 500 млн рублей

В Татарстане капремонт многоквартирных жилых домов выполнен на 496 млн рублей, что составляет 8,55%. Об этом сегодня в ходе совещания сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

В 2019 году по программе капитального ремонта планируется отремонтировать 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн. кв. метров.

- По состоянию на 8 мая работы ведутся на 20 объектах из 31. На трех объектах работы завершены, - передает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, в текущем году запланирован капитальный ремонт 33 ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства – работы организованы на всех объектах, ряд объектов завершен.