СМИ: певицу МакSим планируют выписать из больницы через неделю

Певицу МакSим (Марину Абросимову) планируют через неделю выписать из больницы. Об этом сообщила представительница певицы Маргарита Соколова.

- Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы, - цитируют «РИА Новости» слова Соколовой.

Напомним, в апреле МакSим попала в ДТП. У автомобиля, в котором она находилась, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Певица получила ушибы и гематомы.