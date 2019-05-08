В Казани 18-летний водитель на Mazda сбил инспектора ДПС на мотоцикле. Об этом сообщает официальный аккаунт ДПС в соцсетях.

ДТП произошло накануне вечером. Инспектор ДПС пытался остановить нарушителя, который следовал по улице Болотникова.

- При преследовании гонщик неоднократно проехал на запрещающий сигнал светофора, пересек сплошную линию разметки. В погоне осуществил наезд на инспектора ДПС на патрульном мотоцикле, - говорится в сообщении.

Сообщается, что при осмотре на машине были обнаружены наклейки Pushka Racing. Инспектору была оказана необходимая медицинская помощь.