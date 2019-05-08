В Татарстане снесли объект культурного значения, где жил писатель Федин

В Чистополе снесли объект культурного значения, где во время Великой Отечественной войны жил писатель Константин Федин. Об этом на своей странице в соцсети сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова.

Дом, который был построен в начале XX века, снесли 10 мая. На стене здания в 1985 году была установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь с октября 1941 по январь 1943 года жил и работал Константин Александрович Федин".

- По имеющейся информации, собственник был в курсе статуса объекта, снос умышленный. Прокуратура получит обращение... Наши источники сообщают, что прежние владельцы сняли с этого дома мемориальную доску и продали дом, сказав хозяину, что его можно снести. Таким образом, надо проверить, почему в регпалате при регистрации сделки не было обременения, - говорится в тексте сообщения.

Для справки



Константин Федин — известный российский писатель, в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Чистополь и в 1941-1943 гг. являлся председателем Чистопольского филиала Союза писателей СССР. Здесь он написал пьесу "Испытание чувств", ряд рассказов-очерков, работал над мемуарной книгой "Горький среди нас". Федин выступал по местному радио, печатал свои статьи в чистопольской газете "Прикамская Коммуна", был организатором и участником писательских вечеров, творческих встреч.