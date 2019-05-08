Телеграм-канал: в Казани воспитатели детсадов жалуются, что им урезают зарплаты

В Казани воспитатели детсадов жалуются, что им урезают выплаты за труд. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила преподаватель музыки Миньона Куликова. Женщина приводит соответствующее разъяснение от начальника управления образования исполкома города Ильнара Хидиятова.

- А у нас новости к празднику!!! Минус с зарплаты, если ты совмещаешь на работе две должности.... Это те, кто работает в группе продленного дня, кружки.... Вот я учитель на основном месте и у меня есть кружок... Так вот с должности педагог доп. образования с 0,1 ставки минус 227 р..., - приводит сообщение Куликовой телеграм-канал «Татарская якудза».

При этом к своему посту преподаватель прилагает копии документов, которые регулируют правила выплат.