В РТ сотрудница IT-парка, испугавшись снятия денег с карты, потеряла 99 тыс руб

В Набережных Челнах 33-летняя сотрудница IT-парка, испугавшись звонка с предупреждением о возможном похищении денег с банковской карты, потеряла 90 тысяч рублей. Информацию подтвердил источник портала.

Женщине 7 мая в течение двух часов звонили некие люди, которые представлялись сотрудниками банка, они говорили ей, что деньги с ее банковской карты находятся под угрозой похищения.

- Она поверила звонившим, после чего те, используя приложение на ее телефоне "TeamViever", добились перечисления ею 99 тысяч рублей на указанный счет, - сообщили порталу.

По данному факту 8 мая возбудили дело по статье "Мошенничество".