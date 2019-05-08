Казанец снял гигантские очереди в метро перед парадом Победы

В Казани накануне перед парадом Победы на станции метро "Кремлевская" образовались огромные очереди, сообщил народный корреспондент портала Рамиль Гайнуллин.

- Утром за час до начала Парада Победы и еще примерно полчаса после его окончания на станции метро "Кремлевская" скопилось огромное количество народа. Люди, приезжающие на парад Победы с обоих направлений, выходили на станции, и там образовывались большие очереди. Чтобы выйти со станции на улицу к Кремлю и площади Тысячелетия, приходилось медленно продвигаться по перрону станции и только через 5 с лишним минут можно было добраться до лестницы на выход со станции в вестибюль.



Дежурные по станции непрерывно объявляли по громкой связи об осторожности. Но, не успевали люди, приехавшие с предыдущих составов метро выйти со станции, как прибывающие поезда привозили новые составы с людьми, под завязку забитые народом. На вход станция Кремлевская в это время на протяжении нескольких часов не работала, - сообщил казанец.