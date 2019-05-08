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Рамиль Гайнуллин

Казанец снял гигантские очереди в метро перед парадом Победы

Cегодня, 10:33 636 18 Автор: prokazan.ru

В Казани накануне перед парадом Победы на станции метро "Кремлевская" образовались огромные очереди, сообщил народный корреспондент портала Рамиль Гайнуллин.

- Утром за час до начала Парада Победы и еще примерно полчаса после его окончания на станции метро "Кремлевская" скопилось огромное количество народа. Люди, приезжающие на парад Победы с обоих направлений, выходили на станции, и там образовывались большие очереди. Чтобы выйти со станции на улицу к Кремлю и площади Тысячелетия, приходилось медленно продвигаться по перрону станции и только через 5 с лишним минут можно было добраться до лестницы на выход со станции в вестибюль.

Дежурные по станции непрерывно объявляли по громкой связи об осторожности. Но, не успевали люди, приехавшие с предыдущих составов метро выйти со станции, как прибывающие поезда привозили новые составы с людьми, под завязку забитые народом. На вход станция Кремлевская в это время на протяжении нескольких часов не работала, - сообщил казанец.

Народный корреспондент, приславший новость, получает гонорар - 350 рублей, который выдается по вторникам с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Декабристов, 2, в офисе газеты «Город» и портала ProKazan.ru. С собой необходимо иметь ИНН, страховое свидетельство и паспорт, а также оригинал фотографии. Подробности по телефону редакции: (843) 519-4-519
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комментарии

Горожанин
1
10 мая 2019
10:52
Ужос. Никогда такого не было .
Гость
3
10 мая 2019
11:07
Стадо
Горожанин
4
10 мая 2019
11:11
Так нельзя говорить .
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
2
10 мая 2019
11:13
Террористы кинут бомбу, вот и будет вам парад. Это же очень опасно. Мало вам взрывы в московских метро.
Могу Агу
5
10 мая 2019
11:30
Каждый год так.
Горожанин
3
10 мая 2019
11:32
баранов ведут на убой
Горожанин
3
10 мая 2019
11:33
В том году ,столько турыстав в метро на парад не было.
В ответ на комментарий пользователя
Каждый год так.
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Горожанин
0
10 мая 2019
11:53
И что ? Ничего не изменится . Единственное ,бюджет потеряет налого плательщиков ,зато в ПФР не будет проблем с "поисками денег " для оплаты погибшим пенсий ,как не кощунственно это не звучало .
В ответ на комментарий пользователя
Террористы кинут бомбу, вот и будет вам парад. Это же очень опасно. Мало вам взрывы в московских метро.
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Горожанин
2
10 мая 2019
11:56
Это в хорошее спокойное время. , без ЧП., без ...... ! А если в. другое врема....смертельная давка,;по телам...по головам.... ! ! Был в Москве. ,в метро. , в спрессованной давке! Было ужасно !!!!
Горожанин
2
10 мая 2019
12:12
Ничего страшного, час пик, все ринулись салют смотреть.)
Горожанин
0
10 мая 2019
12:14
Видно на фото ,что кем то придуманная и установленная для красоты ненужная каланча, очень мешает для прохода.
Горожанин
0
10 мая 2019
12:18
Читать не можешь ? Написано же ,на парад . Чтоб салют смотреть ,не обязательно в метро куда то ехать.
В ответ на комментарий пользователя
Ничего страшного, час пик, все ринулись салют смотреть.)
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Горожанин
1
10 мая 2019
12:30
"Круто",на митинг против реформы пенсионного фонда выходило 700 человек, а носить портреты умерших вышло 170т.Господа, вы живете спиной вперед, подумайте о будущем!
Горожанин
0
10 мая 2019
12:57
а пробовали все входы и выходы из метро на Кремлевской открыть? или ума не хватило?
Студентка
0
10 мая 2019
13:20
Вы бы свои права так отстаивали, как еще надо вас мокнуть, что бы пришли в себя.
Начальник Чюкотки
0
10 мая 2019
15:02
Нада была саставы пускать не через 5 мин а через 20 тагда бы не была пробак.
Горожанин
0
10 мая 2019
15:27
Хоть раз в год метро заработал в пол силу
Горожанин
1
10 мая 2019
16:21
Бэрэшлэр приехали смотреть парад победы той страны которой нет и которую просрали, всего лишили их, а они наивные и радостные идут.

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