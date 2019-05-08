В Казани горел двухэтажный автосервис

В Казани на улице Родины накануне утром загорелся автосервис, об этом сообщили очевидцы, информацию подтвердил источник портала.

Пожар начался в 3 часа утра, загорелся большой двухэтажный ангар, который использовался в качестве автосервиса. Очевидцы, которые первыми заметили ЧП, сначала позвонили спасателям, после чего сразу принялись спасать от огня автомобили.

Во время пожара емкости с краской и лаком регулярно взрывались, сотрудникам МЧС удалось потушить огонь до того, как сгорело все здание.

- Площадь пожара составила 200 кв. метров, пострадавших нет. Наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание в электропроводке, - сообщили порталу.