Появилось видео ДТП, после которого умер журналист Сергей Доренко

Появилось видео аварии в Москве, после которого погиб журналист 59-летний Сергей Доренко. Ролик опубликовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

На записи видно, как он едет на мотоцикле по оживленной трассе. В какой-то момент транспортное средство заносит влево. В результате мотоцикл выехал на встречную полосу и упал.

Напомним, сообщалось, что у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Отмечается, что в естественных причинах смерти сомневаться не приходится, поскольку травмы из-за падения с мотоцикла были некритичными.