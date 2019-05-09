«Рубин» и «Ак Барс» возложили цветы к Вечному огню в Казани

Игроки хоккейного клуба «Ак Барс» и футбольного клуба «Рубин» сегодня также почтили память павших в Великой Отечественной войне. Спортсмены возложили цветы в мемориальном комплексе в Парке Горького в Казани.

Дань павшим героям отдали экс-обладателя Кубка Гагарина вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Михеев, а также воспитанники Академии «Ак Барса». Игроки и тренеры «Рубина» посетили мемориал перед вылетом в Москву на матч чемпионата России против «Локомотива», который пройдет завтра.

«Нельзя этого забывать. Мы счастливые люди, так как живём в мирное время. И в этот день особо хочется пожелать всем, чтобы не было войн», – цитирует пресс-служба клуба Тимура Билялова.