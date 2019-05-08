Могучее «Ура!», вальс и слезы счастья. Как в Казани прошел «Бессмертный полк»

Сегодня, 9 мая в Казани традиционно прошла всероссийская акция “Бессмертный полк”. В этом году участниками ее стали более 170 тысяч человек.
Колонная начала свое движения с площади Свободы. Оттуда жители города вместе с табличками героев двинулись на площадь Тысячелетия.
Люди на ходу поют песни военных лет. Помогают им в этом те, кто взял с собой гармошки - любимый инструмент советских солдат.
Колонна проходим мимо танцующей вальс пары, олицетворяющей героизм наших солдат и верность жен, которые ждали их возвращения.
День Победы - это еще один повод показать. как равны наши религии. Так в одном ряду расположились духовники еврейской религии, мусульманства и православия.
комментарии
Ну а народу-то простому хоть какая-нибудь польза от той победы была?
Ну а народу-то простому хоть какая-нибудь польза от той победы была?
Голод 1946 года в ходе которого в СССр умерло три миллиона человек произошел в первую очередь из-за того что Сталин вывозил десятками эшелонов продовольствие из СССР на Запад, в первую очередь в Германию.
Вот что получил советский народ от той "Великой Победы"
Так на практике выполнялся завет Геббельса: "Голодать будет кто угодно только не немцы".
Голод 1946 года в ходе которого в СССр умерло три миллиона человек произошел в первую очередь из-за того что Сталин вывозил десятками эшелонов продовольствие из СССР на Запад, в первую очередь в Германию.
Вот что получил советский народ от той "Великой Победы"
Так на практике выполнялся завет Геббельса: "Голодать будет кто угодно только не немцы".
Да и тепершний Путин от Сталина вывозившего продовольствие из страны когда народ голодал - мало чем отилчается