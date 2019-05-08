Могучее «Ура!», вальс и слезы счастья. Как в Казани прошел «Бессмертный полк»

Сегодня, 9 мая в Казани традиционно прошла всероссийская акция “Бессмертный полк”. В этом году участниками ее стали более 170 тысяч человек.

Колонная начала свое движения с площади Свободы. Оттуда жители города вместе с табличками героев двинулись на площадь Тысячелетия.

Люди на ходу поют песни военных лет. Помогают им в этом те, кто взял с собой гармошки - любимый инструмент советских солдат.

Колонна проходим мимо танцующей вальс пары, олицетворяющей героизм наших солдат и верность жен, которые ждали их возвращения.

День Победы - это еще один повод показать. как равны наши религии. Так в одном ряду расположились духовники еврейской религии, мусульманства и православия.