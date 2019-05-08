День Победы: что происходит в городе и как казанцы славят героев

Сегодня в Казани все дышит памятью о великой Победы советский войск над фашисткими захватчиками. ProKazan.ru в разных районах города публикует самые интересные Факты о праздновании 9 мая.

Традиционно излюбленном местом отдыха стал парк Победы. Дети с особым интересом рассматривают военную технику. Сегодня здесь на нее можно залезть и сфотографироваться - никто из взрослых не будет ругаться.

Акция “Бессмертный полк” стартует уже меньше, чем через час. Обычно люди берут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году мы заметили на улицах женщину, которая взяла с собой портрет верховного главнокомандующего тех лет Иосифа Сталина.

Но “Бессмертный полк” - не единственный способ рассказать о своих предках-героях. Так люди устроили на улице “Музей в чемодане” - это фотография и личные вещи участника войны в одном чемоданчике. Среди вещей можно найти каску, медали, макет танка, на котором воевал солдат и многое другое.

Желающих угоститься чаем из самовара ждут девушки с картой военных действий.

В парке Горького Вечный огонь тоже не обходят стороной. Особенно дети.

Незнакомые друг другу люди собираются и поют песни военных лет.

Сегодня температура воздуха поднялась до +28 градусов. Жару выдерживают не все. Так только что с “Бессмертного полка” скорая помощь увезла женщину. Врачи под руки довели ее к карете скорой помощи.

Кстати, колонна готова к началу шествия. Люди скандируют "Ура!" и поют песни. Подробный фоторепортаж с "Бессмертного полка вы увидите позже на ProKazan.ru.