Участники акции “Бессмертный полк” уже начали сбор в Казани

В Казани сегодня пройдет всероссийская акция “Бессмертный полк”. Старт шествия планируется в 15.00, однако участники уже начали сбор. В ожидании они фотографируются и поют песни военных лет.

Собр людей проходит на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в районе Аграрного университета. Там находится зона досмотра. Вход в колонну также доступен с улиц Муштари, Гоголя и Жуковского.

В этом году “Бессмертный полк” пройдет со звуковым сопровождением колонны. Ожидается, что в акции примут участие около 200 тысяч человек.