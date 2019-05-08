Участники акции “Бессмертный полк” уже начали сбор в Казани

В Казани сегодня пройдет всероссийская акция “Бессмертный полк”. Старт шествия планируется в 15.00, однако участники уже начали сбор. В ожидании они фотографируются и поют песни военных лет.
Собр людей проходит на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в районе Аграрного университета. Там находится зона досмотра. Вход в колонну также доступен с улиц Муштари, Гоголя и Жуковского.
В этом году “Бессмертный полк” пройдет со звуковым сопровождением колонны. Ожидается, что в акции примут участие около 200 тысяч человек.
комментарии
На ушах стоит район
дурь выходит глоткой :
« Сталин ... можем повторить ...
воевали деды ... »
Тяжело, ребята , жить
стало в День Победы .