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Ольга Плешкова

74-я годовщина: В Казани на площади Тысячелетия проходит парад Победы

Cегодня, 10:32 506 12 Автор: prokazan.ru
Что происходит на главном торжественном мероприятии

В России отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по традиции проходит парад войск Казанского гарнизона.

Всего в параде принимают участие участие 2 000 военнослужащих. Среди них курсанты военных училищ, кадеты, ветераны локальных конфликтов, сотрудники таможенных органов, учащиеся медицинских вузов, сотрудники полиции, юнармейцы и другие.

Также по площади пройдет техника военных лет, среди которых  танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3, реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша» и грузовик ГАЗ-63. Среди современной боевой техники зрителям покажут бронетранспортеры.

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комментарии

Горожанин
0
09 мая 2019
11:24
Сейчас смотрим московский парад . Комментирует крутой баран с гнусавым голосом и БЛЕЮЩИМ , через каждую минуту : а.. а..а..а ..Как противно !!!!!!! На продажной TY, пролезают двоешники . Портят Всё хорошее и на строение человека.
Дед
1
09 мая 2019
11:48
ЕдРисня превратила Великий праздник в один большой пиар и балаган,где реальная помощь оставшимся ветеранам?...
Горожанин
1
09 мая 2019
13:06
Ниче себе, они там красными флагами размахались. Там никому дурно не стало от обилия этого цвета? Это что такое, несанкциониро ванный митинг? Не привлекут?
Алладдин из лампы
0
09 мая 2019
13:12
У нас сосед на Горках подготовил свой БТР к празднику,загрузил 2 ящика водки вместо патронов и выехал на плосщадь Тысячялетия!
Горожанин
2
09 мая 2019
13:16
Опять коммунисты против пенсионной реформы выступают. Никак не могут успокоится уже >-(
Горожанин
0
09 мая 2019
13:22
Нынче время такое . Кто то миллиарды ворует ,кто то к власти рвётся ,кто то против пенсионной реформы . Причина одна много партийность
В ответ на комментарий пользователя
Опять коммунисты против пенсионной реформы выступают. Никак не могут успокоится уже >-(
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Гость
0
09 мая 2019
14:47
Живем прошлым сколько трата денег!
горожанин
2
09 мая 2019
14:59
О чем вы говорите, какие деньги? Это огромное событие и нужно это помнить и передавать своим детям. Воспитывать патриотические чувства. А вы все деньги деньги. Это вам не шоу на первом канале. Вот там деньги, если хотите...
Горажанин
0
09 мая 2019
15:31
Вспомнить всегда нужно но не так !
В ответ на комментарий пользователя
О чем вы говорите, какие деньги? Это огромное событие и нужно это помнить и передавать своим детям. Воспитывать патриотические чувства. А вы все деньги деньги. Это вам не шоу на первом канале. Вот там деньги, если хотите...
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Горожанин
0
09 мая 2019
17:38
Все вокруг прихвати зировано власть имущими . На празднике ты чувствуешь себя гостем . Как будто это не твоя земля и за нее сражались с фашизмом не твои деды.
В ответ на комментарий пользователя
О чем вы говорите, какие деньги? Это огромное событие и нужно это помнить и передавать своим детям. Воспитывать патриотические чувства. А вы все деньги деньги. Это вам не шоу на первом канале. Вот там деньги, если хотите...
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Горожанин
0
09 мая 2019
17:56
бразильские карнавалы отдыхают по сравнению с нашими шествиями！
Начальник Чюкотки
0
09 мая 2019
17:57
Жить стало лучше,жить стало веселей.(И.Сталин,1937г.)

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