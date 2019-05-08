74-я годовщина: В Казани на площади Тысячелетия проходит парад Победы

В России отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по традиции проходит парад войск Казанского гарнизона.

Всего в параде принимают участие участие 2 000 военнослужащих. Среди них курсанты военных училищ, кадеты, ветераны локальных конфликтов, сотрудники таможенных органов, учащиеся медицинских вузов, сотрудники полиции, юнармейцы и другие.

Также по площади пройдет техника военных лет, среди которых танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3, реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша» и грузовик ГАЗ-63. Среди современной боевой техники зрителям покажут бронетранспортеры.