В День Победы в Казани ограничено движение по ряду улиц

9 мая в Казани закрыты для движения ряд улиц. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ограничение будет действуют на участках:

с 10.00 до 16.00:

ул.Карла Маркса (от ул.Горького до ул.Лобачевского),

ул.Лобачевского (от ул.Большая Красная до ул.Кремлевская),

ул.Кремлевская (от ул.Лобачевского до пл.Первого Мая),

ул.Толстого (от ул.Большая Красная до ул.Горького),

ул.Муштари (от ул.Большая Красная до ул.Горького),

ул.Гоголя (от ул.Большая Красная до ул.Горького),

ул.Жуковского (от ул.Большая Красная до ул.Горького),

ул.Пушкина (от ул.Большая Красная до ул.Горького),

ул.Театральная (от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского),

ул.Профессора Нужина (от ул.Университетская до ул.Пушкина),

ул.Университетская (от ул.Кремлевская до ул.Профсоюзная),

ул.Кремлевская (от ул.Лобачевского до ул.Университетская);

с 16.00 до 23.00 (при необходимости):

пр.Ямашева (от ул.Мусина до ул.Короленко в обоих направлениях);

с 19.00 до 23.30:

ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абдуллы Бичурина в обоих направлениях).

Кроме того, с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая закрыта для движения объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена».

Также до 8.00 10 мая действует ограничение на следующих участках:

пл.Тысячелетия (в том числе ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина),

ул.Кремлевская набережная,

ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима),

ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия),

ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия),

ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского),

ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского),

проезд между цирком и Центральным стадионом.

А до 1.00 10 мая ограничено движение на участках:

ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях)

ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).