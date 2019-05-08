Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

15:41, сегодня
Могучее «Ура!», вальс и слезы счастья. Как в Казани прошел «Бессмертный полк»
17:29, сегодня
В Казани возле мечети перевернулся мусоровоз
14:30, сегодня
День Победы: что происходит в городе и как казанцы славят героев
12:06, 08.05.2019
В Казани откроет двери крупнейшая индийская выставка-ярмарка «ЛЮБИМАЯ ИНДИЯ»
13:40, сегодня
Перед парадом Победы в Казани юноармейцы падали в обмороки
12:57, сегодня
В Нижнекамске произошел пожар на промзоне площадью 100 кв. метров: есть видео
11:23, сегодня
Участники акции “Бессмертный полк” уже начали сбор в Казани
16:35, 07.05.2019
НПФ «САФМАР» ОБЕСПЕЧИТ РОСТ ДОХОДНОСТИ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ
10:32, сегодня
74-я годовщина: В Казани на площади Тысячелетия проходит парад Победы
08:36, сегодня
Рустам Минниханов поздравил с Днем Победы праздничным видеороликом
08:10, сегодня
В День Победы в Казани ограничено движение по ряду улиц
07:41, сегодня
В День Победы в Казани будет тепло и солнечно
19:20, 08.05.2019
Казань сегодня: доходы Метшина и ветеран скончался на репетиции парада
16:57, 08.05.2019
В Казани осудили водителя Mazda, насмерть сбившего пешехода во время гонки
16:44, 08.05.2019
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными. Их ждет колония общего режима
16:27, 08.05.2019
В Казани детей назвали Соломон и Божена
16:16, 08.05.2019
В Казани салют в честь Дня победы продлится 4 минуты
15:40, 08.05.2019
Под Казанью поезд насмерть сбил машиниста
15:19, 08.05.2019
У жителя Татарстана отобрали купленный им чужой Lexus
14:55, 08.05.2019
В Казани закрыли дело женщины, родившей дома ребенка, чтобы тот умер
14:33, 08.05.2019
Заколоченные окна, завалы мусора и вандалы: Мергасовский дом после «эвакуации»
13:59, 08.05.2019
В Казани открыли первый надземный переход с работающими зимой лифтами
13:02, 08.05.2019
В Набережных Челнах из горящего дома спасли 9-летнего ребенка
12:50, 08.05.2019
Жена Ильсура Метшина заработала в 11 раз больше мужа в 2018 году
12:02, 08.05.2019
В Набережных Челнах почти 300 призывников скрываются от военкомата
11:58, 08.05.2019
В Казани нашли задушенной пенсионерку
11:37, 08.05.2019
В Татарстане сгорел автобус
11:36, 08.05.2019
В Набережных Челнах выставили на продажу Ferrari за 19 млн рублей
11:30, 08.05.2019
Подробности массовых эвакуаций в Казани: на улицах оказались 3,5 тысячи человек
10:59, 08.05.2019
В Казани испекут 70 тысяч эчпочмаков
10:35, 08.05.2019
В Челнах на улице без сознания обнаружили 17-летнего подростка
10:33, 08.05.2019
В Татарстане «угнали» три коровы. Возбуждено уголовное дело
10:13, 08.05.2019
В Казани условно осудили водителя, насмерть сбившего пенсионерку
09:41, 08.05.2019
Стало известно, когда Казанка затопит новые острова
09:37, 08.05.2019
На трассе Челны-Казань загорелось междугороднее такси
09:13, 08.05.2019
Минтруд представил график выходных дней на 2020 год
09:05, 08.05.2019
В Казани во время репетиции парада Победы скончался ветеран
19:14, 07.05.2019
Казань сегодня: Казанка на мели и массовые эвакуации
17:42, 07.05.2019
В Казани у дольщиков крупного ЖК арестовали купленные 28 квартир
17:04, 07.05.2019
СМИ: в России официально разрешат укладывать асфальт в дождь и снег
16:40, 07.05.2019
В Казани вновь массово эвакуируют торговые центры
16:37, 07.05.2019
Тест: сможете ли вы пройти «невыполнимый» тест на IQ
16:17, 07.05.2019
Стали известны новые детали крушения самолета в Шереметьево
15:50, 07.05.2019
Приставы арестовали плохо откормленное стадо баранов из Казани
15:25, 07.05.2019
Стало известно, где в Татарстане повысят разрешенную скорость до 110 км/час
15:03, 07.05.2019
В МЧС повторно предупредили о сильных грозах в Татарстане
14:59, 07.05.2019
В Набережных Челнах пропала школьница
14:11, 07.05.2019
Казанка обмелела. На новых островах посреди реки начали проводить фотосессии
14:04, 07.05.2019
Власти Татарстана пообещали не повышать цены на хлеб из-за гибели озимых
13:50, 07.05.2019
В Татарстане тотальный контроль введут еще на четырех дорогах
13:13, 07.05.2019
В Татарстане мальчик застрял пальцами в железной решетке
12:40, 07.05.2019
В центре Казани женщина на Mercedes протаранила дом
11:57, 07.05.2019
Налет на автозаправку в Казани: неизвестный в маске забрал почти 300 тыс рублей
11:36, 07.05.2019
Экс-помощник Минниханова официально возглавил «Таттелеком»
11:24, 07.05.2019
В Татарстане мужчина утонул в погребе с талой водой
11:18, 07.05.2019
Стало известно имя самого бедного депутата Набережных Челнов
10:59, 07.05.2019
В Казани в мае в сотнях домах отключат горячую воду. Появился список
10:28, 07.05.2019
В Казани наказали водителя BMW, выехавшего перед перекрестком на «встречку»
10:12, 07.05.2019
В Набережных Челнах на заправке сгорел бензовоз, пострадал водитель
09:57, 07.05.2019
В Казани осудят экс-главу отдела эксплуатации и контроля за оказанием услуг
09:48, 07.05.2019
Татарстан не попал в список регионов с аномальным голосованием за дочь Алсу
09:21, 07.05.2019
На берегу Казанки нашли человеческие останки полувековой давности
09:18, 07.05.2019
Названа предварительная версия трагедии в Шереметьево
09:05, 07.05.2019
В Татарстане из-за велогонок перекроют трассу
19:37, 06.05.2019
Казань сегодня: смерть бегуна и чиновники за обедом в школах
17:56, 06.05.2019
В Госдуму внесли законопроект о погашении ипотеки за рождение третьего ребенка
17:35, 06.05.2019
В РТ из квартиры педагога украли почти миллион рублей, шубы и элитный алкоголь
17:17, 06.05.2019
В Казани заварят окна и двери Мергасовского дома
16:57, 06.05.2019
В Набережных Челнах экс-полицейский торговал «мертвыми душами»
16:40, 06.05.2019
Создатель онлайн-казино Azino777 из Челнов потребовал удалить публикации о нем
16:10, 06.05.2019
В Татарстане в двух деревнях полностью запретили продажу алкоголя
16:05, 06.05.2019
В Татарстане мужчина умер в очереди за цыплятами
15:18, 06.05.2019
В МЧС предупредили: ожидаются гроза и сильный ветер
14:22, 06.05.2019
В Татарстане разыскивают без вести пропавших мужчину и женщину
12:16, 06.05.2019
Появилось видео, как сотрудники Шереметьево смеялись во время крушения самолета
11:27, 06.05.2019
СМИ: коллекторы хотят получить доступ к номерам телефонов должников
10:43, 06.05.2019
В Татарстане женщина протаранила забор кладбища и погибла
09:50, 06.05.2019
В Челнах Следком проверит заместителя начальника УМВД города Марата Фаизова

В День Победы в Казани ограничено движение по ряду улиц

Cегодня, 08:10 735 1 Автор: prokazan.ru

9 мая в Казани закрыты для движения ряд улиц. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ограничение будет действуют на участках:

с 10.00 до 16.00:
ул.Карла Маркса (от ул.Горького до ул.Лобачевского),
ул.Лобачевского (от ул.Большая Красная до ул.Кремлевская),
ул.Кремлевская (от ул.Лобачевского до пл.Первого Мая),
ул.Толстого (от ул.Большая Красная до ул.Горького),
ул.Муштари (от ул.Большая Красная до ул.Горького),
ул.Гоголя (от ул.Большая Красная до ул.Горького),
ул.Жуковского (от ул.Большая Красная до ул.Горького),
ул.Пушкина (от ул.Большая Красная до ул.Горького),
ул.Театральная (от ул.Большая Красная до ул.Дзержинского),
ул.Профессора Нужина (от ул.Университетская до ул.Пушкина),
ул.Университетская (от ул.Кремлевская до ул.Профсоюзная),
ул.Кремлевская (от ул.Лобачевского до ул.Университетская);
с 16.00 до 23.00 (при необходимости):
пр.Ямашева (от ул.Мусина до ул.Короленко в обоих направлениях);

с 19.00 до 23.30:
ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абдуллы Бичурина в обоих направлениях).

Кроме того, с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая закрыта для движения объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена».

Также до 8.00 10 мая действует ограничение на следующих участках:
пл.Тысячелетия (в том числе ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина),
ул.Кремлевская набережная,
ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима),
ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия),
ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия),
ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского),
ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского),
проезд между цирком и Центральным стадионом.
А до 1.00 10 мая ограничено движение на участках:
ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях)
ул.Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Центр города на два дня перекроют из-за Казанского марафона
Челнинский таксист о дорогах, страшных районах в городе и об оплате натурой
Центр Казани перекроют на 2 дня из-за марафона. Полный список дорог
В Набережных Челнах на содержание дорог направят почти 50 млн рублей
В Казани полностью закроется движение по улице Зеленая
В Казани появятся новые проезды: Созидателей и Яраткан
Появился схематичный проект трассы-дублера Горьковского шоссе
В «Татмаке» опровергли информацию о листовках с советами для сокрытия номеров
Жители Залесного требуют закрыть дорогу в поселке для авто из «Салават Купере»
На строительство первого участка дороги-дублера в Казани потратят более 54 млн
В Казани на улице Копылова обвалился асфальт - глубина ямы достигает 2 метров
Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ «Москва - Казань»
Город стоит: в Казани сильные предпраздничные пробки
В Казани заказали проект дороги-дублера у Горьковского шоссе
В Казани собираются снести 10 домов из-за расширения дороги к «Салават Купере»
На трассе в Татарстане во время метели чуть не замерз автостопер
Полицейские помогли замерзающему на трассе дальнобойщику из Казани
В Татарстане в этом году отремонтируют 183 км дорог
В Казани сорвалась забастовка местных таксистов
В Казани на неделю перекроют улицы Кремлевская и Миславского
В Татарстане водителей такси начали оформлять как самозанятых
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
09 мая 2019
17:56
зае..али！

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:48, сегодня
На Парад Победы в Москве вместо ветеранов пригласили инста-блогеров
09:59, сегодня
В России подсчитали живых участников Великой Отечественной войны
09:35, сегодня
В Петербурге 8-летняя девочка доставлена в больницу из квартиры с сотней крыс
17:12, 08.05.2019
В России федеральный судья покончил с собой в гараже суда
15:51, 08.05.2019
СМИ: подросток изнасиловал второклассника в лесу во время соревнования
13:37, 08.05.2019
В России водитель маршрутки изнасиловал пассажирку во время рейса
11:02, 08.05.2019
СМИ: пилот сгоревшего самолета в Шереметьево вернулся в кабину и спас напарника
10:03, 08.05.2019
На Красной площади нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
17:25, 07.05.2019
В России врач изнасиловал пациентку и получил условный срок
13:41, 07.05.2019
В России хотят запретить пластиковую посуду
12:19, 07.05.2019
СМИ: на Урале женщину жестоко избили в отделе полиции
11:00, 07.05.2019
В России киллер расстрелял предпринимателя с женой
09:24, 06.05.2019
В США предложили полностью закрыть въезд в страну жителям России
19:03, 03.05.2019
Семья Алсу ответила на травлю за победу в «Голосе»
17:04, 03.05.2019
В России сняли с продажи георгиевские ленты со свастикой
13:10, 02.05.2019
В России заведующая детским садом заставила ребенка целовать землю
17:14, 30.04.2019
В России сельчанки отдавали педофилам несовершеннолетних родственниц
13:26, 30.04.2019
В Нижнем Новгороде женщина убила младенца, сломав ему позвоночник
13:10, 30.04.2019
В России врачи оставили труп во дворе дома, где играли дети
14:59, 29.04.2019
В Москве школьник выстрелил в одноклассника из пистолета
10:13, 29.04.2019
В России ветерана МВД подозревают в жестоком убийстве адвоката
09:47, 29.04.2019
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю зимой
12:16, 28.04.2019
В России самбисты устроили массовую драку на трибунах во время турнира
10:23, 28.04.2019
В России умирающего онкобольного заставили платить за бесплатный протез
12:59, 27.04.2019
Массовое убийство в Уфе: следователи нашли тела пропавшей семьи из пяти человек
09:55, 27.04.2019
Одного из уфимских насильников отпустили под домашний арест
19:11, 26.04.2019
В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации
10:28, 26.04.2019
В России эффективность губернаторов будут оценивать по 15-ти критериям
09:32, 26.04.2019
В России могут перенести начало учебного года на 1 октября
15:36, 25.04.2019
Россиянам могут запретить ввозить в страну пармезан и мясо
13:24, 25.04.2019
В Марий Эл задержанный вывалился из автомобиля полиции на ходу: есть видео
12:47, 25.04.2019
Ветераны ВОВ будут получать по 10 тысяч каждый год
17:34, 24.04.2019
В России киллер убил 17-летнего парня
16:25, 24.04.2019
В России родители бросили на улице гроб с младенцем
15:40, 24.04.2019
Отца двукратного чемпиона мира по ММА до смерти избили полицейские
13:22, 24.04.2019
В России врачи по ошибке удалили женщине грудь
11:46, 24.04.2019
СМИ: в Москве таксист сообщил о готовящемся покушении на Чубайса
14:58, 23.04.2019
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
12:21, 23.04.2019
В России пенсионер покончил с собой в туалете поликлиники, не дождавшись приема
10:13, 23.04.2019
На Урале осудили подростков, которые убили инвалида
15:19, 22.04.2019
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
14:37, 22.04.2019
В России женщину пригласили на прием к врачу через три месяца после смерти
09:55, 22.04.2019
Актриса Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
13:03, 21.04.2019
Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке: сотни погибших и комендантский час
11:26, 21.04.2019
В Санкт-Петербурге курьер «Яндекс.Еды» умер во время работы
10:51, 21.04.2019
В Челябинской области ветеран войны умер на лавочке перед больницей
15:51, 20.04.2019
В Башкирии неизвестные проломили голову сторожу храма и украли пожертвования
12:48, 20.04.2019
В России пенсионерку подозревают в сексуальном насилии над внучкой
15:27, 19.04.2019
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу из пистолета
14:04, 19.04.2019
В России ребенок погиб в детсаду, застряв головой в деревянном ограждении
12:07, 19.04.2019
В России похороненная собака «восстала из мертвых» и выбралась из-под земли
16:55, 18.04.2019
Жена депутата Слуцкого при пенсии в 18 тыс рублей купила Бентли за 28 млн рублей
14:01, 18.04.2019
Умерла актриса Ирина Цывина, известная по сериалам «Кадетство» и «Ольга»
12:52, 18.04.2019
В соседней республике женщина заказала убить любовницу мужа вместе с их ребенком
10:21, 18.04.2019
В России могут ввести новый экологический налог
16:48, 17.04.2019
В соседней республике завуч школы избила пенсионерку за замечание
15:36, 17.04.2019
В России женщина «выгуливала» ребенка на поводке: это попало на видео
14:22, 17.04.2019
В России женщина получила срок за убийство щенка
11:20, 17.04.2019
В Саранске главврач детской стоматологической поликлиники застрелил подростка
10:11, 17.04.2019
СМИ: Валентина Матвиенко может уйти из Совета Федерации