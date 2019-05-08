9 мая синоптики обещают в Казани переменную облачность без осадков. Ветер будет слабый. Утром минимальная температура составит 12..+14˚. Днем воздух прогреется до +26..+28˚.
В День Победы в Казани будет тепло и солнечно
Cегодня, 07:41 371 0
9 мая синоптики обещают в Казани переменную облачность без осадков. Ветер будет слабый. Утром минимальная температура составит 12..+14˚. Днем воздух прогреется до +26..+28˚.
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