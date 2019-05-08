У жителя Татарстана отобрали купленный им чужой Lexus

В Нижнекамске у мужчины отобрали Lexus LX 470, выяснилось, что он не принадлежал продавцу этого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов.

Житель Новосибирска передал своему приятелю Lexus на временное пользование, оформив доверенность без права отчуждения, но тот продал иномарку жителю Нижнекамска. Узнав об этом, владелец авто подал в суд, который постановил изъять машину и вернуть ее владельцу.

В Нижнекамске местные приставы арестовали Lexus и изъяли машину, после чего передали ее владельцу.