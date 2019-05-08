В Казани закрыли дело женщины, родившей дома ребенка, чтобы тот умер

В Казани Ново-Савиновский районный суд накануне прекратил уголовное дело в отношении 33-летней Эльвиры Плешковой, которая родила дома и оставила умирать свою новорожденную дочь. Об этом стало известно на заседании суда.

Напомним, женщина, узнав о своей беременности, никому об этом не сказала и на учет не встала. 18 ноября 2018 года женщина, находясь дома в Казани, родила девочку. После этого она завернула ребенка в простыню и положила на диван, так как она рассчитывала, что та умрет в результате недоношенности и неоказания своевременной медицинской помощи. Однако к вечеру муж подозреваемой позвонил в скорую помощь и девочку экстренно госпитализировали, ей был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде женщина заявила, что намерена отказаться от дочери.

Суд прекратил уголовное дело в отношении матери по причине примирения сторон.