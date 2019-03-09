Видео, о ходящей по Зеленодольску смерти с косой, оказалось анонсом фестиваля

Видео, о ходящей по зеленодольским трущобам смерти с косой, оказалось анонсом фестиваля ужасов. Об этом стало известно, когда на ютуб-канале «Чак-чак от родной земли» появился этот ролик.

У фестиваля ужасов есть название «Город Z». А когда именно он пройдет, пока неизвестно.

Напомним, видео стали распространять накануне в соцсетях. На кадрах видно, как «смерть» бродит по Зеленодольску, а потом оказывается у дома №34 по улице Гоголя. К слову, этот дом расселили по программе аварийного жилья.

К слову, сегодня, 10 марта, в Зеленодольске пройдет митинг аварийщиков, которые не довольны с условиями переселения.