Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

18:14, сегодня
Сильный ветер, голодед и туман: татарстанцев предупредили о погоде 10 марта
17:29, сегодня
Из казанского гипермаркета эвакуировали сто человек
17:16, сегодня
В честь 8 Марта жительницы Казани устроили лыжный забег в юбках
15:49, сегодня
Замначальника исправительного центра ФСИН отправили под арест из-за металлолома
14:30, сегодня
Масленица широка: казанцы отметили праздник у «Чаши»
12:40, сегодня
В Казани пьяная женщина-водитель кинулась с кулаками на инспекторов ДПС
10:37, сегодня
В Казани мужчину насмерть завалило кирпичами
09:51, сегодня
Талия Минуллина не приняла подаренный поклонником Porsche ради Татарстана
08:55, сегодня
На М-7 «КИА» столкнулась с фурой, а «Шевроле» – с грейдером
17:48, 08.03.2019
В Татарстане синоптики предупредили о метели, сильном ветре и гололедице
16:24, 08.03.2019
В Татарстане охранника насмерть придавило кормом для скота
14:39, 08.03.2019
В Татарстане завели дело после смерти младенца в бане
14:00, 08.03.2019
Глава АИР РТ рассказала Якубовичу о сложностях с подаренным Porsche
13:59, 08.03.2019
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
13:51, 08.03.2019
ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу
13:17, 08.03.2019
Минниханов об изъятом в Челнах тигренке: «Никому не отдадим!»
11:59, 08.03.2019
Женщины в Татарстане: сколько они получают, сколько разводятся и как их много
11:38, 08.03.2019
Под Казанью снег обвалил бетонный забор на Renault
09:41, 08.03.2019
Минниханов рассказал о строительстве второй ветки метро в Казани
08:55, 08.03.2019
В МВД составили список пород собак, которых запретят выгуливать без намордника
08:47, 08.03.2019
Собчак и Виторган официально объявили о расставании
08:34, 08.03.2019
В Татарстане две девушки погибли в столкновении с грузовиком
08:25, 08.03.2019
Синоптики: в Татарстане ожидается сильный ветер
07:00, 08.03.2019
Известные мужчины Казани поздравили читательниц ProKazan.ru с 8 марта
19:17, 07.03.2019
Казань сегодня: пенсионерка под снегом и 48 лет на дорогу
17:49, 07.03.2019
В Татарстане осудили ветерана, который украл трубу у нефтяников
16:49, 07.03.2019
Город стоит: в Казани сильные предпраздничные пробки
15:48, 07.03.2019
В Казани задержали кассиров-техников, за год снявших с терминалов 2 млн рублей
15:46, 07.03.2019
В России увеличили пособие по уходу за детьми-инвалидами
15:22, 07.03.2019
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
15:19, 07.03.2019
Под Казанью на трассе спасли задыхавшуюся девочку. Она проглотила два зуба
15:19, 07.03.2019
В Татарстане разыскивают жителя Челнов, который пропал более 20 лет назад
15:06, 07.03.2019
«Дорогу сделайте!». Жильцы домов на Ибрагимова уже 48 лет просят уложить асфальт
15:02, 07.03.2019
В Казани на улице Московская «лавина» обрушилась на дорогу
14:35, 07.03.2019
Минниханов провел прямой эфир с представителем «ВКонтакте» в Казани
14:03, 07.03.2019
В Казани нашли гигантскую свалку мусора
14:03, 07.03.2019
В Елабуге осудили мужчину, которому не понравилась цена на шашлык
13:40, 07.03.2019
При выезде из Челнов десятки машин пробили колеса
12:59, 07.03.2019
«Список проблем один и тот же». Начался прием заявок на конкурс «Добрая Казань»
11:46, 07.03.2019
«Вы дебилы, что ли?». В РТ парень залез в аквариум с рыбой в гипермаркете
11:13, 07.03.2019
Госдума приняла законы о блокировке за фейки и наказании за оскорбление властей
11:11, 07.03.2019
В Челнах ученик держит в страхе всю школу
10:56, 07.03.2019
В Казани девушка на Daewoo оказалась в «плену» гигантской лужи на Гагарина
10:53, 07.03.2019
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
10:36, 07.03.2019
В Казани застройщик «Солнечного города» ответил на претензии жильцов
10:14, 07.03.2019
В Казани пенсионерку насмерть задавило упавшим снегом
10:03, 07.03.2019
В Челнах неизвестный пытался изнасиловать школьницу в лифте
09:58, 07.03.2019
В Казани сошедший с рельсов трамвай заблокировал проезд
09:22, 07.03.2019
В России поднимут штрафы за оскорбление госсимволов
09:21, 07.03.2019
«Рубин» вылетел из Кубка России
19:40, 06.03.2019
Казань сегодня: давка, ожидаемый гололед и развал арки
17:19, 06.03.2019
В Казани появился еще один способ борьбы с воровством кондукторов
16:59, 06.03.2019
В Казани осудили 23-летнего парня, который зарезал мать и жил с ней в квартире
16:35, 06.03.2019
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается очень сильная гололедица
16:25, 06.03.2019
Уверенный старт: ДелоБанк отмечает год с начала работы
16:08, 06.03.2019
В Челнах осудили мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу
15:42, 06.03.2019
В Татарстане ученикам школы начали присылать обнаженные фото завуча
15:06, 06.03.2019
В РТ мужчина угрожает облить кислотой женщину, если она не ответит взаимностью
15:03, 06.03.2019
В Татарстане задержали троих парней, которые пытались взломать банкомат
14:57, 06.03.2019
ВТБ Капитал Инвестиции отменил брокерскую комиссию за биржевые сделки с ПИФами
14:38, 06.03.2019
Роспотребнадзор не нашел грибов на стенах казанской школы
14:17, 06.03.2019
В РТ чиновники опозорились, выдав школьникам грамоты с ошибками
14:00, 06.03.2019
«Вы меня сейчас убьете». В Казани образовалась давка из-за бесплатной помады
13:23, 06.03.2019
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
12:51, 06.03.2019
Депутат горсовета Челнов прокомментировал поездку в США местного оппозиционера
11:35, 06.03.2019
Задержанного в Татарстане пособника боевиков приговорили к 11 годам колонии
10:52, 06.03.2019
В России чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
09:38, 06.03.2019
В Челнинской больнице во время процедуры скончался пациент
08:45, 06.03.2019
Стало известно, где построят первый в России частный космодром
08:23, 06.03.2019
В Челнах мужчина нашел пакет с деньгами и был задержан
08:04, 06.03.2019
Близкие погибшего на заводе в РТ сообщили, что его отец умер до смерти сына
17:58, 05.03.2019
СМИ: источники подтвердили намерение Ford закрыть завод в Челнах
17:21, 05.03.2019
В Татарстане мужчина продал квартиру, чтобы выплатить алименты на 300 тыс рублей
16:44, 05.03.2019
Полицейские задержали жителей Челнов и Башкирии, укравших нефть на 1 млн рублей
15:44, 05.03.2019
В Заинске за взятку осудили инспектора ГИБДД
15:13, 05.03.2019
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медпомощи
mchs.tatarstan.ru

Сильный ветер, голодед и туман: татарстанцев предупредили о погоде 10 марта

Cегодня, 18:14 641 0 Автор: prokazan.ru
В МЧС рассказали, как спастись при встрече со стихией

Сегодня ночью и завтра днем, по данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане вновь прогнозируется неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют туман, ночью местами метель и сильный юго-западный ветер порывами до 15−18 м/с. На дорогах – сильная гололедица.

В связи с погодными условиями ГУ МЧС России по РТ дало рекомендации татарстанцам.
Так, при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из помещений и держать детей под присмотром. Если вы оказались на улице, можно спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. А вот у стен домов, остановок стоять не стоит – с крыши может упасть шифер или снег. Кроме того, следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Автомобилистам рекомендовали не парковать машины под деревьями.

Если вы все же решитесь отправиться за город, не забывайте зарядить телефоны и иметь при себе приборы навигации.

Особенно внимательными из-за гололеда просят быть водителей. А по возможности и вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане синоптики предупредили о метели, сильном ветре и гололедице
Жители Нижнекамска пожаловались Путину на снег на дорогах
Синоптики: в Татарстане ожидается сильный ветер
МЧС РТ предупредило челнинцев о сильном ветре и метели на дорогах
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается очень сильная гололедица
От +5 до -16 градусов: стала известна погода в Татарстане на этой неделе
Синоптики: в Татарстане ожидается ухудшение погоды
Сегодня в Казани ожидается метель и -5 градусов
Сегодня в Казани ожидается снегопад и похолодание до -11 градусов
В Казани ожидается сильное похолодание
В Татарстане ожидается сильный ветер
Синоптики: метель в Татарстане продлится до 2 марта
В Казани снег с крыши дома скидывали тяжелой техникой
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале весны
В Татарстане ожидается метель
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и -9 градусов
В Татарстане ожидается сильный гололед и -10 градусов
Синоптики выпустили предупреждение: в Татарстане ожидается сильный гололед
Сильный снегопад в Казани: прогнозируют, что снег будет идти весь день
В Татарстане ожидается метель
Синоптики: на Татарстан надвигается еще одна метель
Итоги снежного шторма в Татарстане: перекрытые трассы и блэкаут
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
4092 29
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2768 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
IT-компания SimbirSoft и Университет Иннополис проведут «Летний интенсив»

Курсы продлятся четыре недели

04.03.2019

10:00

Новости Челнов
В Татарстане разыскивают жителя Челнов, который пропал более 20 лет назад

07.03.2019

15:19

5

В Челнах неизвестный пытался изнасиловать школьницу в лифте

07.03.2019

10:03

3

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2312 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2254 32
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2942 14
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

944 9
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1154 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1644 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
3057 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4882 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере