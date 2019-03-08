Сильный ветер, голодед и туман: татарстанцев предупредили о погоде 10 марта

Сегодня ночью и завтра днем, по данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане вновь прогнозируется неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют туман, ночью местами метель и сильный юго-западный ветер порывами до 15−18 м/с. На дорогах – сильная гололедица.

В связи с погодными условиями ГУ МЧС России по РТ дало рекомендации татарстанцам.

Так, при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из помещений и держать детей под присмотром. Если вы оказались на улице, можно спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. А вот у стен домов, остановок стоять не стоит – с крыши может упасть шифер или снег. Кроме того, следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Автомобилистам рекомендовали не парковать машины под деревьями.

Если вы все же решитесь отправиться за город, не забывайте зарядить телефоны и иметь при себе приборы навигации.

Особенно внимательными из-за гололеда просят быть водителей. А по возможности и вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния.