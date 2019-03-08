В честь 8 Марта жительницы Казани устроили лыжный забег в юбках

Сегодня в Юдино прошел лыжный забег в юбках к Международному женскому дню, передает "Татарстан-24".

Соревновались лыжницы в юбках, платьях и костюмах, которые подготовили заранее. Они стартовали в полдень и преодолели дистанцию в 500 метров. Пока судьи определяли самую быструю лыжницу, зрители выбирали самый необычный костюм, за который тоже полагался приз. Например, среди участниц была замечена Баба-Яга. Всего в гонке приняли участие несколько десятков лыжниц.

Такие соревнования на стадионе «Локомотив» проходят второй год подряд.