Замначальника исправительного центра ФСИН отправили под арест из-за металлолома

Замначальника единственного в Татарстане исправительного центра ФСИН Дмитрия Денисова сегодня отправил под арест Советский районный суд Казани, пишет "Бизнес Онлайн".

Напомним, Денисова задержали 4 марта, в отношении сотрудника управления ФСИН было возбуждено уголовное дело. Замначальника центра подозревается в присвоении 175 тысяч рублей с использованием служебного положения. А именно, по версии следствия, в ноябре 2018 года по приказу Денисова из исправительного центра вывезли 21 металлоконструкцию (оконные решетки, перегородки, двери) и сдали в металлолом.

Из свидетельских показаний следует, что деньги шли начальнику исправительного центра Раилю Бариеву, который пока не задержан.

Сам Дмитрий Денисов себя виновным не считает и утверждает, что его задержали «с целью психологического давления и дачи признательных показаний».

СК просил отправить Денисова под стражу до 4 мая, но судья решил продлить срок для предоставления дополнительных доказательств обоснованности избрания меры пресечения.