В Казани мужчину насмерть завалило кирпичами

Мужчина 1972 года рождения накануне погиб в Казани при проведении строительных работ.

– В 10.35 поступило сообщение от диспетчера "скорой помощи" о гибели мужчины в частном двухэтажном доме по ул. Садри Максуди в Приволжском районе Казани. Прибывшая на место дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда N 2 выяснила, что произошло частичное обрушение внутренней кирпичной кладки, в результате которого один из строителей получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели убедились в отсутствии опасности дальнейшего обрушения, извлекли тело и передали его правоохранительным органам, – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.