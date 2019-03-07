Минниханов рассказал о строительстве второй ветки метро в Казани

Президент Татарстана накануне в ходе встречи с журналистами в канун 8 марта рассказал о строительстве второй ветки метро в Казани, по его словам, работа идет.

- Работа в этом направлении идет. Если я не ошибаюсь, у нас несколько пусковых комплексов. Второй этап нашего метро — это, по-моему, 12 станций, 11 перегонов, порядка 20 километров. Мы начали первый этап — там 5 или 6 километров… - уточнил Минниханов.

Он отметил, что строительство будет идти за счет средств Татарстана.

- Быстро не получится, все будет зависеть от финансового ресурса. Метро получится строить за счет наших республиканских средств. Раньше были федеральные средства для реализации этой задачи, пока, к сожалению, это все полностью ложится на наши плечи, но у нас есть плюс: у нас имеется специализированная организация, которая умеет строить метро. Они и в Москве работают, и у нас работают. Сказать, что за такое-то время мы эту задачу решим… Потому что каждый проход и станция — это большие деньги: я думаю, 4-5-6 миллиардов [рублей], в зависимости от сложности. Но каждый год в бюджете мы предусматриваем, работа идет, - заметил президент РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани вторая ветка метро будет построена до Компрессорного завода, мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что новым генпланом, который примут в первом квартале 2019 года, предусмотрено строительство метро в сторону Советского района – через Азино до Компрессорного завода.

При этом одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро. Станция "Сахарова" расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров. Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: "Фучика", "Ломжинская", "10 микрорайон" и "Сахарова".