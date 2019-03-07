Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

07:00, сегодня
Известные мужчины Казани поздравили читательниц ProKazan.ru с 8 марта
09:41, сегодня
Минниханов рассказал о строительстве второй ветки метро в Казани
08:55, сегодня
В МВД составили список пород собак, которых запретят выгуливать без намордника
08:47, сегодня
Собчак и Виторган официально объявили о расставании
08:34, сегодня
В Татарстане две девушки погибли в столкновении с грузовиком
08:25, сегодня
Синоптики: в Татарстане ожидается сильный ветер
19:17, 07.03.2019
Казань сегодня: пенсионерка под снегом и 48 лет на дорогу
17:49, 07.03.2019
В Татарстане осудили ветерана, который украл трубу у нефтяников
16:49, 07.03.2019
Город стоит: в Казани сильные предпраздничные пробки
15:48, 07.03.2019
В Казани задержали кассиров-техников, за год снявших с терминалов 2 млн рублей
15:46, 07.03.2019
В России увеличили пособие по уходу за детьми-инвалидами
15:22, 07.03.2019
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
15:19, 07.03.2019
Под Казанью на трассе спасли задыхавшуюся девочку. Она проглотила два зуба
15:19, 07.03.2019
В Татарстане разыскивают жителя Челнов, который пропал более 20 лет назад
15:06, 07.03.2019
«Дорогу сделайте!». Жильцы домов на Ибрагимова уже 48 лет просят уложить асфальт
15:02, 07.03.2019
В Казани на улице Московская «лавина» обрушилась на дорогу
14:35, 07.03.2019
Минниханов провел прямой эфир с представителем «ВКонтакте» в Казани
14:03, 07.03.2019
В Казани нашли гигантскую свалку мусора
14:03, 07.03.2019
В Елабуге осудили мужчину, которому не понравилась цена на шашлык
13:40, 07.03.2019
При выезде из Челнов десятки машин пробили колеса
12:59, 07.03.2019
«Список проблем один и тот же». Начался прием заявок на конкурс «Добрая Казань»
11:46, 07.03.2019
«Вы дебилы, что ли?». В РТ парень залез в аквариум с рыбой в гипермаркете
11:13, 07.03.2019
Госдума приняла законы о блокировке за фейки и наказании за оскорбление властей
11:11, 07.03.2019
В Челнах ученик держит в страхе всю школу
10:56, 07.03.2019
В Казани девушка на Daewoo оказалась в «плену» гигантской лужи на Гагарина
10:53, 07.03.2019
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
10:36, 07.03.2019
В Казани застройщик «Солнечного города» ответил на претензии жильцов
10:14, 07.03.2019
В Казани пенсионерку насмерть задавило упавшим снегом
10:03, 07.03.2019
В Челнах неизвестный пытался изнасиловать школьницу в лифте
09:58, 07.03.2019
В Казани сошедший с рельсов трамвай заблокировал проезд
09:22, 07.03.2019
В России поднимут штрафы за оскорбление госсимволов
09:21, 07.03.2019
«Рубин» вылетел из Кубка России
19:40, 06.03.2019
Казань сегодня: давка, ожидаемый гололед и развал арки
17:19, 06.03.2019
В Казани появился еще один способ борьбы с воровством кондукторов
16:59, 06.03.2019
В Казани осудили 23-летнего парня, который зарезал мать и жил с ней в квартире
16:35, 06.03.2019
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается очень сильная гололедица
16:25, 06.03.2019
Уверенный старт: ДелоБанк отмечает год с начала работы
16:08, 06.03.2019
В Челнах осудили мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу
15:42, 06.03.2019
В Татарстане ученикам школы начали присылать обнаженные фото завуча
15:06, 06.03.2019
В РТ мужчина угрожает облить кислотой женщину, если она не ответит взаимностью
15:03, 06.03.2019
В Татарстане задержали троих парней, которые пытались взломать банкомат
14:57, 06.03.2019
ВТБ Капитал Инвестиции отменил брокерскую комиссию за биржевые сделки с ПИФами
14:38, 06.03.2019
Роспотребнадзор не нашел грибов на стенах казанской школы
14:17, 06.03.2019
В РТ чиновники опозорились, выдав школьникам грамоты с ошибками
14:00, 06.03.2019
«Вы меня сейчас убьете». В Казани образовалась давка из-за бесплатной помады
13:24, 06.03.2019
Казанца осудили на год колонии за регистрацию в квартире 12 иностранцев
13:23, 06.03.2019
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
12:51, 06.03.2019
Депутат горсовета Челнов прокомментировал поездку в США местного оппозиционера
12:36, 06.03.2019
В Татарстане на «зеленой стоянке» на трассе М7 нашли женщину без сознания
12:25, 06.03.2019
ВТБ, представители крупного бизнеса и ЦБ обсудили актуальные вопросы ВЭД
12:00, 06.03.2019
В Казани у представителя Дирекции спортивных проектов угнали Mazda
11:36, 06.03.2019
С казанца, выигравшего «пожизненную» пиццу за татуировку, потребовали налоги
11:35, 06.03.2019
Задержанного в Татарстане пособника боевиков приговорили к 11 годам колонии
10:54, 06.03.2019
Пришла весна: в Казани на улице Баумана развалилась новогодняя арка
10:52, 06.03.2019
В России чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
10:47, 06.03.2019
Казанца, критикующего взятие города Иваном Грозным, осудили по новой статье
10:31, 06.03.2019
В Казани развлекательный центр Fun24 продают за 1,3 млрд рублей
09:58, 06.03.2019
Forbes: сыновья Шаймиева за год стали богаче на 100 млн долларов
09:38, 06.03.2019
В Челнинской больнице во время процедуры скончался пациент
09:22, 06.03.2019
В Татарстане возбудили дело после загадочной смерти беженца с востока Украины
09:00, 06.03.2019
На крыше «Тюбетей Tower» у «Казань Арены» появятся аттракционы
08:45, 06.03.2019
Стало известно, где построят первый в России частный космодром
08:23, 06.03.2019
В Челнах мужчина нашел пакет с деньгами и был задержан
08:04, 06.03.2019
Близкие погибшего на заводе в РТ сообщили, что его отец умер до смерти сына
19:35, 05.03.2019
Казань сегодня: пожар в промзоне, решение долга Карадениза и мусор
17:58, 05.03.2019
СМИ: источники подтвердили намерение Ford закрыть завод в Челнах
17:32, 05.03.2019
В Казани ГИБДД проверит, как уступают дорогу «скорой»
17:21, 05.03.2019
В Татарстане мужчина продал квартиру, чтобы выплатить алименты на 300 тыс рублей
16:59, 05.03.2019
Жителя Татарстана, собиравшегося в Сирию на войну, осудили на 9 лет колонии
16:57, 05.03.2019
Вместе навсегда: как подарки помогают влюбленным быть ближе
16:44, 05.03.2019
Полицейские задержали жителей Челнов и Башкирии, укравших нефть на 1 млн рублей
16:30, 05.03.2019
«Когда весна начнется, все будет вонять». Казанцы жалуются на мусор во дворах
15:44, 05.03.2019
В Заинске за взятку осудили инспектора ГИБДД
15:43, 05.03.2019
В Альметьевске взорвалась припаркованная иномарка
15:13, 05.03.2019
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание медпомощи
11:42, 05.03.2019
В Челнах мужчина в лифте сломал женщине нос
president.tatar.ru

Минниханов рассказал о строительстве второй ветки метро в Казани

Cегодня, 09:41 179 4 Автор: prokazan.ru
«Каждый проход и станция — это большие деньги»

Президент Татарстана накануне в ходе встречи с журналистами в канун 8 марта рассказал о строительстве второй ветки метро в Казани, по его словам, работа идет.

- Работа в этом направлении идет. Если я не ошибаюсь, у нас несколько пусковых комплексов. Второй этап нашего метро — это, по-моему, 12 станций, 11 перегонов, порядка 20 километров. Мы начали первый этап — там 5 или 6 километров… - уточнил Минниханов.

Он отметил, что строительство будет идти за счет средств Татарстана.

- Быстро не получится, все будет зависеть от финансового ресурса. Метро получится строить за счет наших республиканских средств. Раньше были федеральные средства для реализации этой задачи, пока, к сожалению, это все полностью ложится на наши плечи, но у нас есть плюс: у нас имеется специализированная организация, которая умеет строить метро. Они и в Москве работают, и у нас работают. Сказать, что за такое-то время мы эту задачу решим… Потому что каждый проход и станция — это большие деньги: я думаю, 4-5-6 миллиардов [рублей], в зависимости от сложности. Но каждый год в бюджете мы предусматриваем, работа идет, - заметил президент РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани вторая ветка метро будет построена до Компрессорного завода, мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что новым генпланом, который примут в первом квартале 2019 года, предусмотрено строительство метро в сторону Советского района – через Азино до Компрессорного завода.

При этом одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро. Станция "Сахарова" расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров. Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: "Фучика", "Ломжинская", "10 микрорайон" и "Сахарова".

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Минниханов провел прямой эфир с представителем «ВКонтакте» в Казани
Минниханов заявил, что Челнам нужен технический университет
Стало известно, как Минниханов отметит 62-й день рождения
Минниханов о самозанятых: «Закон не начал работать, а людей уже пугают»
Минниханов уволил начальника управления ЗАГСа РТ. Появилась объясняющая версия
Минниханов побывает на послании Путина парламенту
Минниханову подарили рюкзак
Появилось видео с эчпочмаками, «объясняющее» поведение Минниханова перед Путиным
Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин
«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову
Минниханов прокомментировал «высокие» ставки по ипотеке
Минниханов призвал делать из студентов патриотов: «Кого мы воспитываем?»
Из центра Казани могут убрать грузовые железнодорожные пути и порт
Минниханову доложили о массовом «минировании» школ в Казани
Минниханов - прокуратуре: нужно пресекать участие молодежи в протестных акциях
Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым
Президент Татарстана исполнил мечту 13-летнего мальчика
Минниханов исполнил одно из желаний, взятых с елки в московском Кремле
Минниханов исполнит желания трех жителей России, которым нелегко живется
Стало известно, как часто Минниханов уезжал из России в 2018 году
Суд отклонил заявление казанца, «забаненного» Миннихановым «ВКонтакте»
Минниханов предложил отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
Показать больше...

комментарии

ЭФИОПТВОЮМАТЬ
1
08 марта 2019
10:20
4-5-6-7.... Млрд рублей. Сколько наворуем..
Горожанин
0
08 марта 2019
10:24
"Если не ошибаюсь...", "по-моему...", "5 или 6 км..."
Вы прослушали рассказ президента о строительстве метро. Позорище.
Горожанин
0
08 марта 2019
10:44
Эх жаль люди долго не живут, посмотреть бы на Казань через 200 лет, увидеть какие станции метро открылись и узнать выбрали ли россияне нового президента
Горожанин
0
08 марта 2019
11:01
Он же в метро этом ездить не будет . Плюс,минус миллиард это фигня .
В ответ на комментарий пользователя
"Если не ошибаюсь...", "по-моему...", "5 или 6 км..."
Вы прослушали рассказ президента о строительстве метро. Позорище.
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
4061 29
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2745 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
IT-компания SimbirSoft и Университет Иннополис проведут «Летний интенсив»

Курсы продлятся четыре недели

04.03.2019

10:00

Новости Челнов
В Татарстане разыскивают жителя Челнов, который пропал более 20 лет назад

07.03.2019

15:19

5

В Челнах неизвестный пытался изнасиловать школьницу в лифте

07.03.2019

10:03

3

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2303 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2241 32
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2935 14
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

941 9
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1141 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1635 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
3053 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4878 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере