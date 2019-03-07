Известные мужчины Казани поздравили читательниц ProKazan.ru с 8 марта

Ильсур Метшин, мэр Казани:

- Дорогие женщины!



От всей души поздравляю вас с весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Подобно приходу весны вы несете в мир радость, нежность, красоту и вечную молодость. С вами связано все самое главное, что у нас есть, – любовь и семья.



Вы умеете быть сильными и решительными, оставаясь при этом обаятельными и женственными. Вы вдохновляете мужчин на смелые поступки, воспитываете детей, создаете домашний уют. Вы вносите большой вклад в развитие нашего города, достигая высот во всех сферах - от здравоохранения и образования до бизнеса и политики.



Мы гордимся вашими достижениями и выражаем признательность за ваш каждодневный труд на благо близких и родного города.



Искренне желаю всем женщинам Казани бесконечного счастья, гармонии, процветания и отличного настроения! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!

Марат Садыков, министр здравоохранения РТ:

Дорогие читательницы газеты «Pro Город» и сайта ProKazan.ru!



Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днём - 8 марта!



Сегодня мы, мужчины, благодарим вас за то, что вы у нас есть. Именно вы, дорогие женщины, являетесь для нас надежным тылом, побуждаете нас двигаться вперед, вдохновляете на покорение новых вершин и поддерживаете в трудные минуты.



В этот прекрасный день и на всю жизнь желаю Вам быть счастливыми и любимыми! Пусть Вас радуют дети и настроение каждый день будет весенним! Крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и благополучия в семье! С праздником!

Данис Зарипов, нападающий ХК «Ак Барс»:

- Наши прекрасные, замечательные и милые женщины, от имени хоккейного клуба «Ак Барс» поздравляю вас с самым весенним праздником в году!



В жизни каждого мужчины нет никого важнее женщины: вы поддерживаете нас в сложные минуты, помогаете нам быть сильными и вдохновляете на новые победы.



Пусть в вашей жизни все будет хорошо, весна и радость на душе, любовь и понимание близких вам людей. А мы, мужчины, всегда будем рядом и сделаем все, чтобы вы были счастливы. С праздником 8 марта!