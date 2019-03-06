Казань сегодня: пенсионерка под снегом и 48 лет на дорогу

В КАЗАНИ ПЕНСИОНЕРКУ НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛО УПАВШИМ СНЕГОМ

За последние дни в Татарстане это уже вторая такая смерть

В Авиастроительном районе Казани накануне вечером 65-летнюю пенсионерку насмерть задавило упавшим сугробом снега, информацию подтвердил источник портала.

Инцидент случился примерно в 16 часов.

- Пенсионерку у дома №93 по улице Смоленская насмерть придавило снегом, ее труп был найден только спустя час. Ведется проверка, - сообщили порталу.

В КАЗАНИ ЗАСТРОЙЩИК «СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА» ОТВЕТИЛ НА ПРЕТЕНЗИИ ЖИЛЬЦОВ

В Казани компания "Ак Барс Недвижимость" ответила на претензии жильцов, которые недовольны решением о начале строительства новых многоэтажных домов на участке вместо сквера или школы, там сообщили, что решение было принято в соответствии со всей необходимой исходно-разрешительной документацией.

- Строительство объекта на указанном земельном участке в микрорайоне "Солнечный город" начато в соответствии со всей необходимой исходно-разрешительной документацией, - говорится в ответе пресс-службы компании.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНЫ О БЛОКИРОВКЕ ЗА ФЕЙКИ И НАКАЗАНИИ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о блокировке фейковых новостей и о наказании за публикации с неуважением к власти в интернете, трансляция заседания идёт на сайте Думы.

Теперь законы должны поступить в Совет Федерации, а потом на подпись президенту России.

«ВЫ ДЕБИЛЫ, ЧТО ЛИ?». В РТ ПАРЕНЬ ЗАЛЕЗ В АКВАРИУМ С РЫБОЙ В ГИПЕРМАРКЕТЕ

В Набережных Челнах в гипермаркете «Лента» парень залез в аквариум с рыбами, видео он выложил в Instagram.

Как можно увидеть на записи, парень быстро разделся, забрался в аквариум, где просидел там пару секунд, а потом вылез обратно. После этого парня задержала охрана.

«ДОРОГУ СДЕЛАЙТЕ!». ЖИЛЬЦЫ ДОМОВ НА ИБРАГИМОВА УЖЕ 48 ЛЕТ ПРОСЯТ УЛОЖИТЬ АСФАЛЬТ

Жители домов №73 и 79 на Ибрагимова уже несколько десятков лет мечтают об асфальте в их дворах. По их словам, его не было с момента постройки дома в 1971 году. Кроме того, за целую зиму снег нормально убирали только два раза.