В Казани задержали кассиров-техников, за год снявших с терминалов 2 млн рублей

В Казани задержали двух техников-кассиров, которые более чем за год незаконно сняли с обслуживаемых ими платежных терминалов свыше 2 млн рублей. Информацию подтвердил источник портала.

Двое 32-летних подозреваемых, работающих вместе, с лета 2017 года по осень 2018 года незаконно снимали деньги с терминалов, всего свыше 2 млн рублей.

- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Присвоение или растрата" удалось выйти на двух рабочих, их задержали, сейчас они находятся под подпиской о невыезде, - сообщили порталу.

Продолжается расследование.