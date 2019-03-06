Под Казанью на трассе спасли задыхавшуюся девочку. Она проглотила два зуба

В Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники ГИБДД спасли девочку из Казани, которая во сне проглотила два молочных зуба. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Казанец ехал по трассе "Москва - Уфа", когда заметил, что его сидящая на заднем сиденье дочь начала задыхаться. Он вместе с женой попытался помочь ей, но сделать это не удалось, они обратились на находящийся неподалеку контрольный пост полиции.

Старший лейтенант полиции Альберт Каримов и сержант полиции Алмаз Лотфуллин восстановили девочке дыхание и привели ее в чувство.