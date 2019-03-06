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Под Казанью на трассе спасли задыхавшуюся девочку. Она проглотила два зуба

Cегодня, 15:19 150 2 Автор: prokazan.ru

В Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники ГИБДД спасли девочку из Казани, которая во сне проглотила два молочных зуба. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Казанец ехал по трассе "Москва - Уфа", когда заметил, что его сидящая на заднем сиденье дочь начала задыхаться. Он вместе с женой попытался помочь ей, но сделать это не удалось, они обратились на находящийся неподалеку контрольный пост полиции.

Старший лейтенант полиции Альберт Каримов и сержант полиции Алмаз Лотфуллин восстановили девочке дыхание и привели ее в чувство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли девочку, которая потеряла сознание в автомобиле В Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан обратился житель г. Казани с благодарностью в адрес автоинспекторов, которые спасли жизнь его дочери. В своем обращении автолюбитель рассказал, что двигался по автодороге «Москва - Уфа» в Верхнеуслонском районе, когда заметил, что его дочь, находившаяся на заднем сиденье автомобиля начала задыхаться. Он остановился, чтобы вместе с супругой оказать девочке помощь, но справиться своими силами не удалось. Тогда взволнованные родители обратились на контрольный пост полиции, который находился поблизости. Сотрудники ГИБДД старший лейтенант полиции Альберт Каримов и сержант полиции Алмаз Лотфуллин без промедления направились к автомобилю и оказали девочке первую помощь, применив профессиональные навыки. Благодаря умелым действиям автоинспекторам удалось восстановить дыхание и привести девочку в чувство. Выяснилось, что в пути девочка заснула и у нее выпали два молочных зуба, которые перекрыли дыхательные пути. Родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за своевременные профессиональные действия, которые помогли избежать непоправимых последствий. ___________________________________________ #ГИБДДМВДпоРТ #ГИБДДКазань #Республика #Татарстан #ГибддРТпропаганда #Казань#Жизньдорожескорости #Насвсехждутдома #ПрофилактикаДТП #ТатДТП #Водитель #Автомобиль #нарушитель #штраф #ГАИ #ГИБДД #СпасибоВодитель #сложностиперехода #ПропустиПешехода #Безопасностьнадорогах #НаучиРебенкаПДД #БДД #bezdtp#гибддроссии#мвдроссия #март

Публикация от УГИБДД МВД по РТ (@gibdd_16)

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комментарии

Горожанин
0
07 марта 2019
15:39
Честь и хвала!
Горожанин
0
07 марта 2019
16:30
Форд закрывается теперь Гбдд ездить будут на чом ??

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