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Минниханов провел прямой эфир с представителем «ВКонтакте» в Казани

Cегодня, 14:35 16 0 Автор: prokazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел прямой эфир с представителями "ВКонтакте", которые открыли экспериментальное локальное представительство в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.

Представителем компании стала Диляра Махиянова. В ее задачи будут входить исследование особенностей потребления медиа в регионе, помощь местным авторам контента и СМИ, а также обратная связь с продуктовой командой соцсети.

- Эта девушка - суперперспективная она... Начальник всех начальников... Она не замужем, пока... Будем сватать, если, денег у вас хватит? - рассказал Минниханов в прямом эфире.

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