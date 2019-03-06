Минниханов провел прямой эфир с представителем «ВКонтакте» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел прямой эфир с представителями "ВКонтакте", которые открыли экспериментальное локальное представительство в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.

Представителем компании стала Диляра Махиянова. В ее задачи будут входить исследование особенностей потребления медиа в регионе, помощь местным авторам контента и СМИ, а также обратная связь с продуктовой командой соцсети.

- Эта девушка - суперперспективная она... Начальник всех начальников... Она не замужем, пока... Будем сватать, если, денег у вас хватит? - рассказал Минниханов в прямом эфире.