«Список проблем один и тот же». Начался прием заявок на конкурс «Добрая Казань»

Мэрия столицы Татарстана во второй раз предлагает выбрать и обеспечить ресурсами лучшие проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере развития культуры благотворительности. Презентация мероприятия состоялась в одном из кафе на улице Баумана.

Деньги только третьим лицам

Смысл «Доброй Казани» не в том, чтобы раздать общественникам деньги наличными, а в том, чтобы помочь им в реализации своих идей путем привлечения материальных ресурсов. Это могут быть сценически площадки для проведения мероприятий, бесплатная аренда зала для нескольких часов занятий лечебной физкультурой или, например, фургон для развоза еды малоимущим. По словам члена наблюдательного совета АНО «Добрая Казань», директора фонда «День добрых дел», депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова, денежные перечисления в адрес победителей конкурса практически исключены.

- Если мы и будем перечислять деньги, то только для оплаты каких-либо услуг, оказываемых третьими лицами при реализации проектов. Если человек приходит с идеей, но ничего кроме идеи у него нет, но при этом ищет деньги на ее осуществление, то это уже вопрос его профессиональных компетенций. Умение находить деньги – крайне важная часть проектной работы, - заявил Хасанов в ходе круглого стола, посвященного началу приема заявок на конкурс.

Казанское поле социальных экспериментов

- В прошлом году мы провели этот конкурс в первый раз. Нам хотелось посмотреть, как такой проект будет работать. В итоге нам поступило 46 проектов от 26-ти благотворительных организаций, 10 из них получили ресурсную поддержку. Мы хотели бы, чтобы конкурс стал масштабнее, - рассказал присутствующим директор АНО «Добрая Казань» Марат Исмагилов.

- Да, - продолжил слова коллеги Рустем Хасанов, - в прошлом году городской конкурс проводился в рамках эксперимента. Задача была показать, что благотворительные проекты – это в первую очередь стартап. А стартапу нужен инкубатор и если в части коммерческих предприятий есть такая фишка как бизнес-инкубатор, то в случае со стартапами благотворительными нужен свой инкубатор.

Как отметил общественник, если сравнивать с любым бизнес-инкубатором, то «Добрая Казань» должна решать три задачи. Во-первых, это повышение квалификации и развитие профессиональных отраслевых навыков. Второй задачей стоит привлечение инвестиций, в данном случае в виде ресурсов для запуска проектов. А третьей задачей является оценка результатов и корректировка деятельности. Спикер добавил, что в России очень высоко оценивают работу казанских благотворителей и лучше, чем в столице Татарстана, этим не занимается никто.

Стремление к созданию эффективной отрасли

На вопрос корреспондента ProKazan о том, какие проекты сейчас наиболее необходимы, Рустем Хасанов ответил, что список проблем из года в год один и тот же. Это и доступная среда, и малоимущие граждане. Меняется лишь острота социальных проблем.

- Мы проводили в прошлом году социологию и увидели, что значимость проблем, по мнению горожан, стала ниже. У людей уменьшилось ощущение, что всем должно заниматься государство, но увеличилось число тех, кто считает, что чем-то должны заниматься и благотворители. От потребительского патернализма общество сдвигается в сторону осознанной гражданской ответственности, - отметил благотворитель.

При этом основной запрос сейчас не на решение каких-то конкретных проблем, считает он, а на развитую, эффективную, профессиональную отрасль.

- В нашей экономике за несколько десятилетий из ничего появились огромные корпорации, стартапы, бизнес-инкубаторы. Российская экономика за 20 лет выросла до экономики, вполне соответствующей современности. Также и благотворительность должна вырасти из разрозненных структур до профессиональных институтов.

Желание покорить Казань и получить спортзал

На встрече вчера присутствовали возможные участники конкурса. Они как раз остались до конца мероприятия. В основном это казанские фонды, но были и те благотворители, чья деятельность ведется в районах Татарстана.

Заместитель руководителя фонда «БлагоДарение» Рената Аюпова рассказала, что их организация работает с детьми-инвалидами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию (находящиеся в приютах, реабилитационных центрах), в юго-восточных районах республики, на границе с Башкирией.

- Мы занимаемся помощью непосредственно в тех учреждениях, которые мы курируем. Сейчас пока трудно сказать, какие проекты наш фонд готов представить, мы пришли сюда просто познакомиться, но в наших планах есть реализация проектов в Казани, - поделилась информацией женщина.

Алсу Миннуллина, представляющая на встрече фонд «Ярдэм», в беседе с корреспондентом ProKazan сообщила о желании благотворительной организации получить какой-нибудь спортивный зал в Московском районе:

- У нас много проектов. В основном работаем по реабилитации инвалидов, в том числе колясочников, слабовидящих, слабослышащих и страдающих ДЦП. Нам необходимо помещение для того, чтобы проводить спортивные мероприятия. Это будет полезно для наших детей. Но мы хотим получить этот зал насовсем, не на несколько часов в день. Потому что возить трудно. Но если не получится, то рассмотрим разные варианты, - объяснила девушка.

Экономика должна быть экономной

О желании фонда взять в постоянное пользование спортзал Алсу Миннуллина говорила и в ходе разговора с Рустемом Хасановым и Маратом Исмагиловым. На что первый спикер ей ответил, что комиссия при выдаче грантов на ресурсное обеспечение будет руководствоваться и экономической целесообразностью реализации рассматриваемых проектов. Бюджетные деньги постараются не тратить в большом количестве.

- Понятное дело, возить каждого человека индивидуально на занятия по физкультуре в течение года дешевле, чем отдавать в аренду на этот же срок целое помещение, - объяснил Хасанов.

Чуть позже общественник в беседе с нашим корреспондентом сказал, что в прошлом году практически в каждой второй заявке конкурса просили предоставить помещение на длительный срок. Однако, нередко это желание появляется ради помощи людям, а для заработка денег. В рамках проекта «Добрая Казань» благотворителям готовы предоставлять помещения, но только на то время, которое необходимо для их использования.

При этом стопроцентно утверждать то, какие проекты будут отметаться сразу, пока преждевременно. В конкурсе могут принять участие любые социально-ориентированные НКО, действующие на территории Казани, даже если они являются филиалами крупных фондов.

Проекты и организаций могут быть любыми. Для участия нужно всего лишь в дирекцию конкурса представить заявку на русском или татарском языке с уставом организации, выпиской из единого государственного реестра юридических лиц и справку об отсутствие задолженности по налогам и сборам. Также, если заявку подают человек, не указанный выписке организации из ЕГРЮЛ, то на него нужна копия доверенности, подтверждающую его право действовать от лица НКО.

Прием заявок ведется до 23:59 31 марта, а до 20 апреля состоятся заочный и очный этапы. В первом случае проекты будут оцениваться дистанционно. А на втором этапе отобранные наблюдательным советом проекты будут презентованы перед конкурсной комиссией. Реализация победивших проектов начнется в мае. Не исключено, что казанский опыт значительно повлияет на изменения федерального законодательства в части развития социального предпринимательства