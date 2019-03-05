Казань сегодня: давка, ожидаемый гололед и развал арки

ПРИШЛА ВЕСНА: В КАЗАНИ НА УЛИЦЕ БАУМАНА РАЗВАЛИЛАСЬ НОВОГОДНЯЯ АРКА

В центре Казани на улице Баумана обрушилась часть новогодних конструкций, там повесили заградительные ленты. Фотографии с места появились в Telegram-каналах.

- Весна официально пришла в город, - говорится в описании фото.

С КАЗАНЦА, ВЫИГРАВШЕГО «ПОЖИЗНЕННУЮ» ПИЦЦУ ЗА ТАТУИРОВКУ, ПОТРЕБОВАЛИ НАЛОГИ

Казанец Артур Храмов, выигравший в прошлом году "пожизненную" бесплатную пиццу за татуировку с логотипом компании Dominoʼs, теперь будет обязан заплатить налог на выигрыш в 4 тысячи рублей в год. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Кампания была запущена в начале сентября 2018 года, ее участникам пообещали сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет всем, кто набьет татуировку с логотипом компании и выложит фотографию в интернет. В итоге в списке победителей оказался 381 человек. Победители получили в общей сложности 10 тысяч купонов, распределенных на 100 лет. При этом они должны каждый год подтверждать наличие татуировки, иначе договор с ними расторгается. Также они обязаны посещать пиццерию не менее 30 раз в год и подтверждать это чеками.

«ВЫ МЕНЯ СЕЙЧАС УБЬЕТЕ». В КАЗАНИ ОБРАЗОВАЛАСЬ ДАВКА ИЗ-ЗА БЕСПЛАТНОЙ ПОМАДЫ

В Казани сегодня утром в торговом центре "Авеню" из-за раздачи бесплатной помады образовалась давка, сообщения об этом появились в соцсетях.

По словам одной из жительницы города, в рамках акции от люксового бренда предлагалось обменять старую помаду (любого бренда) на новую. Чтобы получить продукт, посетительницы собрались у входа в магазин в 9 часов утра — за час до открытия.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НЕ НАШЕЛ ГРИБОВ НА СТЕНАХ КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ

В Казани сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в школе № 143 Ново-Савиновского района после появления видео в Сети с грибами на стенах школ, никаких грибов найдено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Факты поражения "грибком" и наличие грибов на стенах и потолках помещений школы не установлены, — сообщили в ведомстве.

Впрочем, в двух кабинетах нашли следы протекания кровли: местами отошли обои, отслоилась краска, штукатурка, рамы на окнах отсырели, также имеются следы протекания кровли на потолках и частично стенах двух спортивных залов и в одной из раздевальных при спортивном зале.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: В ТАТАРСТАНЕ ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ ГОЛОЛЕДИЦА

В Татарстане сегодня ночью и завтра днем ожидается сильная гололедица, с соответствующим предупреждением со ссылкой на синоптиков выступило МЧС по РТ.

С 18:00 6 марта до 18:00 7 марта ожидается сильный ветер 15—18 м/с и метель, на дорогах - сильная гололедица.