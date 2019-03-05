архив ProKazan.ru

В Казани появился еще один способ борьбы с воровством кондукторов 165 Автор: prokazan.ru

В Казани МУП "Метроэлектротранс" для борьбы с воровством кондукторов решил открыть горячую линию, сообщил народный корреспондент портала Илья Ананьев. - Соответствующие объявления расклеены в салонах трамвая и троллейбуса, призывающие сообщить по указанному номеру телефона если пассажиру не дали проездной билет, - сообщил казанец.

Напомним, в рамках этой борьбы появились новые валидаторы , которые вместо билетов аппарат выдает чек. Ранее глава МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов заявил , что "кондуктора воруют безбожно", комментируя повышение плана по сбору денег с кондукторов. "Но я пошел на уступки - решил поднять на 5%. Что еще надо-то? Мы пытаемся с воровством бороться. Кондуктора воруют безбожно. У них просто нет никакой этики, никакой человечности [...] Мы пачками ловим этих кондукторов, пачками их увольняем. Ему захотелось, чтобы меньше они воровали, меньше в карман клали, чтобы они больше зарплату получали. Если они больше будут доходы сдавать, они намного больше зарплату получат. Их зарплата напрямую зависит от доходов".

Народный корреспондент, приславший новость, получает гонорар - 350 рублей, который выдается по вторникам с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Декабристов, 2, в офисе газеты «Город» и портала ProKazan.ru. С собой необходимо иметь ИНН, страховое свидетельство и паспорт, а также оригинал фотографии. Подробности по телефону редакции: (843) 519-4-519

0 0 4