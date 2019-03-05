В Казани осудили 23-летнего парня, который зарезал мать и жил с ней в квартире

В Казани осудили 23-летнего жителя поселка Дербышки,который зарезал 48-летнюю мать, после чего несколько дней пил на месте убийства. О вердикте сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, пьяный парень, проживающий с матерью в квартире по улице Липатова, вечером 13 октября поругался с ней, он ударил ее ножом в живот. Это случилось в ходе ссоры из-за упреков матери сыну в злоупотреблении алкоголем.

Женщина скончалась на месте. Ее тело было обнаружено только днем 18 октября, все эти дни ее сын оставался в квартире, где продолжил пить алкоголь. В какой-то момент он попытался покончить с собой, но сделать ему это не удалось.

Парень был задержан, свою вину в убийстве он не признал. Суд приговорил его к 11 годам 6 месяцам колонии строгого режима.