В Татарстане задержали троих парней, которые пытались взломать банкомат

В Азнакаевском районе Татарстана в поселке Актюбинский по делу о попытке взлома банкомата задержали троих парней, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, на улице Губкина около 3 часов ночи неизвестный в маске зашел в тамбур одного из банков, после чего попытался повредить банкомат, чтобы достать деньги. Сделать это ему не удалось, преступник скрылся.

В ходе расследования уголовного дела были задержаны три человека - 28-летний казанец и два местных парня 30-и и 28-и лет.

- У подозреваемых изъяли газовый баллон, кувалду и другие предметы, которые могли использоваться в преступлении, - сообщили порталу.