Казанца, критикующего взятие города Иваном Грозным, осудили по новой статье

В Казани на трое суток арестовали активиста Батырхана Агзамова, который на своей странице "ВКонтакте" критиковал взятие города войсками Ивана Грозного в 1552 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

Казанец, которого привлекли за разжигание розни между русскими и татарами, стал первым жителем Татарстана, осужденным по новой антиэкстремистской административной статье (20.3.1 КоАП), появившейся после частичной декриминализации соответствующей уголовной статьи (282 УК).

Сам активист заявил, что лишь перечислял "факты из истории", и связывает наказание со своей активной общественной деятельностью.

Активиста могут привлечь к уголовной ответственности в случае повторного нарушения антиэкстремистского законодательства.